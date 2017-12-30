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Четырем редакциям печатных СМИ вынесено предупреждение Мининформа

31.12.2017 09:28 — Новости Общества | БелТА  
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Четырем редакциям печатных СМИ вынесено предупреждение Мининформа
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерством информации 29 декабря вынесло четыре письменных предупреждения четырем редакциям печатных СМИ, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Предупреждения получили редакции журналов: "Большой" (общество с ограниченной ответственностью "Идея Консалт"), "ICON" (ООО "Аргер"), "Fashion collection" (ООО "Эффективное продвижение") - за непроставление знака возрастной категории (статья 17 закона о СМИ).

Редакции газеты "Агробизнес" (издательское частное унитарное предприятие "Людовик") предупреждение вынесено за несоблюдение требований законодательства о выходных данных печатных СМИ (статья 22 закона о СМИ).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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