|
Четырем редакциям печатных СМИ вынесено предупреждение Мининформа
31.12.2017 09:28 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерством информации 29 декабря вынесло четыре письменных предупреждения четырем редакциям печатных СМИ, сообщили БЕЛТА в министерстве.
Предупреждения получили редакции журналов: "Большой" (общество с ограниченной ответственностью "Идея Консалт"), "ICON" (ООО "Аргер"), "Fashion collection" (ООО "Эффективное продвижение") - за непроставление знака возрастной категории (статья 17 закона о СМИ).
Редакции газеты "Агробизнес" (издательское частное унитарное предприятие "Людовик") предупреждение вынесено за несоблюдение требований законодательства о выходных данных печатных СМИ (статья 22 закона о СМИ).-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии