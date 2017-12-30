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Мининформ вынес предупреждения за отсутствие возрастной маркировки
31.12.2017 10:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Министерство информации Беларуси вынесло предупреждения трем глянцевым журналам за отсутствие возрастной маркировки и одному изданию — за неправильные выходные данные.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ведомство имеет право выносить письменные предупреждения СМИ. При условии двух предупреждений в течение года Мининформ может ходатайствовать о закрытии издания.
Так, письменные предупреждения получили журналы "Большой", ICON и Fashion Collection — все они принадлежат разным учредителям. Претензия к глянцу у ведомства одна: отсутствие требуемой возрастной маркировки на изданиях.
Также получила предупреждение и газета "Агробизнес" — за несоответствие выходных данных требованиям белорусского законодательства.
Все три получивших предупреждения журнала выходят в Минске. ICON и Fashion Collection посвящены преимущественно моде, "Большой" — лайфстайл-журнал. В большинстве своем тиражи изданий распространяются бесплатно — в бутиках, на заправках и в кафе.
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Три глянцевых журнала не указывают на обложках возрастную маркировку, за что получили письменные предупреждения.
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