Мининформ вынес предупреждения за отсутствие возрастной маркировки

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Министерство информации Беларуси вынесло предупреждения трем глянцевым журналам за отсутствие возрастной маркировки и одному изданию — за неправильные выходные данные.



© Sputnik / Виктор Толочко Мининформ вынес предупреждения четырем изданиям

Ведомство имеет право выносить письменные предупреждения СМИ. При условии двух предупреждений в течение года Мининформ может ходатайствовать о закрытии издания.

Так, письменные предупреждения получили журналы "Большой", ICON и Fashion Collection — все они принадлежат разным учредителям. Претензия к глянцу у ведомства одна: отсутствие требуемой возрастной маркировки на изданиях.

Также получила предупреждение и газета "Агробизнес" — за несоответствие выходных данных требованиям белорусского законодательства.

Все три получивших предупреждения журнала выходят в Минске. ICON и Fashion Collection посвящены преимущественно моде, "Большой" — лайфстайл-журнал. В большинстве своем тиражи изданий распространяются бесплатно — в бутиках, на заправках и в кафе.