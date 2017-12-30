Астролог Павел Глоба: в 2018-м нужно быть в коллективе единомышленников

Sputnik, Лев Рыжков.

Глоба – человек, которого раньше я видел только на телеэкране, в жизни оказался невероятно чопорным и строгим. Пресс-конференция астролога проходила в Москве, в центральном доме журналиста. Людей в мраморном зале оказалось совсем немного.



© Sputnik / Виктор Толочко Бонча: 2018 год для Беларуси и России будет весьма значимым

Глоба был собран, сосредоточен. Он положил перед собой стопку книг. Толкователь воли звезд, вероятно, имел тот самый торжественно-мрачный вид, с которым произносят шокирующие пророчества. Наверняка Кассандра, предрекавшая гибель родной Трои, тоже была такой.

Первым делом Глоба продемонстрировал собравшимся номер журнала "Эхо планеты" за 2009 год, в котором он предсказывал в 2014 году войну в Украине и ее распад.

Уже после пресс-конференции одна из коллег усомнилась в достоверности: "Точно ли вы это предсказывали?". Глоба мгновенно раскрыл журнал на нужной странице, пальцем показал цитируемое место и провозгласил: "Вот! Черным по белому! Читайте!"

Это было очень эффектно. А я, в общем-то, радовался, что не умерли, оказывается, в эпоху блокбастеров, достижения старой советской актерской школы. От такого жеста, уверен, заплакал бы сам Станиславский и произнес бы: "Верю".

Без войн, но с опричниной

Еще в самом начале Глоба отметил, что прогноз составлялся не на основе наблюдений за звездами. Он строится на тенденциях, на событиях, которые в разные десятилетия происходили именно в год Собаки по китайскому календарю.

"Если проанализировать эти события, то можно обнаружить любопытные закономерности", – сказал астролог.

Год Собаки – так уж повелось – является годом заключения союзов и образования консолидаций. СССР, например, был образован в год Собаки, 30 декабря 1922 года.

В 2018 году, по мнению Глобы, стоит ждать громких и резонансных судебных процессов. Один из самых резонансных процессов в мировой истории – Нюрнбергский трибунал 1946 года – также проходил в год Собаки. Именно в 2018 году астролог ждет начала неких общественных процессов, которые – примерно в 2020 году – приведут к смене эпох. Возможно, что сменится и власть в одной из сверхдержав. Но это еще не скоро – в 2020-м, как раз к президентским выборам в США.

Об итогах президентских выборов в России Глоба не рассказал ничего, чем разочаровал многих журналистов.

"Для того чтобы составить прогноз, я должен знать точный час рождения кандидатов, а его не пишут в паспортах и анкетах", – пояснил астролог.

Войн, революций и потрясений основ в год Собаки Глоба не ждет.

"Ничего подобного ни в один из годов Собаки не происходило. Год Собаки – своего рода передышка перед новой эпохой", – заверил он.

Судьба вожака

Спросили у Глобы, что в год Собаки будет происходить в государствах постсоветского пространства.

"Раз уж символ года у нас собака, то давайте представим, что все государства – это стая. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Россия – гигантский пес. Ее судьба – быть вожаком этой стаи", – сказал астролог.

После пресс-конференции я попросил Павла Глобу сказать: что бы он пожелал в новом году читателям Sputnik?

"Боюсь, что если в год Собаки вы не встроитесь в тренд и не войдете в команду, вам будет тяжко. Наступает непростое время, когда лучше быть в команде. Быть вместе с кем-то, защищать общие, корпоративные интересы. И опираться на жесткую поддержку команды. Когда вас будут поддерживать, у вас будет возможность осуществления ваших желаний. Вы даже сможете получить второе дыхание, чтобы развиваться дальше", – сказал Глоба.