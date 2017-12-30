Герои года: кем мы восторгались в 2017-м

Подведение итогов уходящего 2017-го было бы неполным без рассказа о тех, кого можно назвать настоящими героями года. Это не обязательно те, о ком говорили больше всех, но те, кто сделал что-то важное — в контексте или страны, или отдельной, локальной даже ситуации.

Sputnik представляет свой список героев 2017 года.

Владимир Макей: за открытость для мира

В начале этого года президент Александр Лукашенко подписал указ о введении безвизового въезда на пять суток жителям 80 стран мира — беспрецедентная мера по привлечению гостей из-за рубежа. После вступления в силу указа в республике на улицах крупных городов можно гораздо чаще услышать иностранную речь и увидеть фотографирующихся с белорусскими достопримечательностями туристов.

Инициировали это решение Министерство иностранных дел и Минспорта, которые сделали многое для реализации идеи. А одним из главных сторонников и даже защитников безвизового въезда для иностранцев стал лично глава МИД Владимир Макей.

Многое сделал МИД и для упрощения визового режима со странами Шенгена — более того, ведомство сделало все необходимое, теперь осталось лишь договориться с МВД по реадмиссии — и белорусам будет проще поехать в Европу .

Макей не видит разногласий с Евросоюзом по упрощению визового режима>>

Настоящие "спасательные операции", проведенные белорусскими дипломатами, сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, председательство республики в Центрально-Европейской инициативе — лишь несколько примеров того, как МИД и лично Владимир Макей предпринимали все возможное для большей открытости нашей страны.

Виталий Титов: за мужество и скромность

До конца октября имя столичного 15-летнего лицеиста Виталия Титова было известно совсем немногим: его родным, близким и знакомым. Однако потом в одночасье юноша стал знаменитостью республиканского масштаба.

Секрет известности Титова простой: он спас тонущего в Свислочи девятилетнего мальчика — не побоявшись ни грязной воды, ни холода, ни своих скромных плавательных навыков.

Сразу же на Титова обратили внимание все СМИ страны, ему делало подарки столичное руководство и собственный лицей, брали интервью и интересовались его героическим поступком. В ответ подросток отвечал скромно: он не мог поступить иначе.

Александр Васильев: за то, что сдался в заложники

Работа правоохранительных органов часто сопряжена с риском и по-настоящему героическими поступками, но в 2017-м особое внимание привлек полковник Александр Васильев — замначальника могилевского УВД, который добровольно решил стать заложником у грабителя , тем самым спас от этой участи сотрудников отделения банка, которое пытались захватить.

Но говоря о случившемся, Васильев отмечает не свою храбрость, а самоотверженное поведение сотрудников банка. Особо все отмечали тот факт, что полковник сам вызвался работать в такой опасной ситуации — когда он мог как минимум серьезно пострадать, если не хуже. За поступок Васильева, как и других участников операции по нейтрализации захватчиков, представили госнаградам.

Позже, общаясь с журналистами о своем поступке, Васильев также был скромен и делал комплименты выдержанности… сотрудниц банка.

"Женщины, даже с учетом этой ситуации, действовали, как вообще возможно действовать разумно. Постарались сдерживать все эмоции и оказать всю необходимую помощь другим заложникам", — сказал Васильев Sputnik.

Дарья Домрачева: возвращение года

В октябре 2016-го "золотая Даша" стала мамой девочки Ксении , а уже в 2017-м снова вышла на крупные соревнования по биатлону: восстановилась Домрачева очень быстро и, как показывают ее результаты уходящего года, практически полностью.

Так, в начале декабря биатлонистка победила в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене . Ожидания от выступления Домрачевой были и без того большими, но эту награду многие восприняли как приз для всей страны. Позже она еще и заняла третье место в женском пасьюте (преследовании) в том же Хохфильцене, чем доказала — "есть еще порох в пороховницах".

Сейчас Домрачева успевает и усердно тренироваться, и заниматься со своей дочкой. Уже через два месяца биатлонистку ждут очередные Олимпийские игры. Никто не скрывает, что самые высокие ожидания на трассах ОИ-2018 связаны именно с нашими биатлонистками — в том числе и Дарьей Домрачевой.

Галина Шварц: за помощь "детям дождя"

Вы могли и не слышать имя Галины Шварц — исполнительного директора Международного общественного объединения "Волюнтас", но делает она по-настоящему важные вещи: помогает детям с аутизмом .

Многие родители обращались в объединение Шварц — и получили помощь. Такое трудно переоценить: диагноз "аутизм" ставят все чаще, а у родителей появляется много страхов и опасений — как растить такого ребенка, будет ли он в будущем счастлив, что можно сделать и что нельзя.

После публикации Sputnik материала о том, как Галина Шварц вместе с мужем Фрэнком занимается этой важной проблемой , редакция получила множество вопросов от неравнодушных — как связаться с ними, как можно помочь или как получить помощь.

Иногда именно такими, казалось бы, незаметными делами и становится лучше и вся страна, и общество.

А кого лично вы назвали бы героем года в Беларуси? Оставляйте свои варианты в комментариях!