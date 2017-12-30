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Герои года: кем мы восторгались в 2017-м
31.12.2017 10:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Подведение итогов уходящего 2017-го было бы неполным без рассказа о тех, кого можно назвать настоящими героями года. Это не обязательно те, о ком говорили больше всех, но те, кто сделал что-то важное — в контексте или страны, или отдельной, локальной даже ситуации.
Sputnik представляет свой список героев 2017 года.
Владимир Макей: за открытость для мира
В начале этого года президент Александр Лукашенко
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Лукашенко увеличил безвиз для Бреста и Гродно до 10 дней
Инициировали это решение Министерство иностранных дел и Минспорта, которые сделали многое для реализации идеи. А одним из главных сторонников и даже защитников безвизового въезда для иностранцев стал лично глава МИД Владимир Макей.
Многое сделал МИД и для упрощения визового режима со странами Шенгена — более того, ведомство сделало все необходимое, теперь осталось лишь договориться с МВД по реадмиссии — и белорусам
Настоящие "спасательные операции", проведенные белорусскими дипломатами, сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, председательство республики в Центрально-Европейской инициативе — лишь несколько примеров того, как МИД и лично Владимир Макей предпринимали все возможное для большей открытости нашей страны.
Виталий Титов: за мужество и скромность
До конца октября имя столичного 15-летнего лицеиста Виталия Титова было известно совсем немногим: его родным, близким и знакомым. Однако потом в одночасье юноша стал знаменитостью республиканского масштаба.
Секрет известности Титова простой: он спас
Сразу же на Титова обратили внимание все СМИ страны, ему делало подарки столичное руководство и собственный лицей, брали интервью и интересовались его героическим поступком. В ответ подросток отвечал скромно: он не мог поступить иначе.
Александр Васильев: за то, что сдался в заложники
Работа правоохранительных органов часто сопряжена с риском и по-настоящему героическими поступками, но в 2017-м особое внимание привлек полковник Александр Васильев — замначальника могилевского УВД, который
Но говоря о случившемся, Васильев отмечает не свою храбрость, а самоотверженное поведение сотрудников банка. Особо все отмечали тот факт, что полковник
Позже, общаясь с журналистами о своем поступке, Васильев также был скромен и делал комплименты выдержанности… сотрудниц банка.
"Женщины, даже с учетом этой ситуации, действовали, как вообще возможно действовать разумно. Постарались сдерживать все эмоции и оказать всю необходимую помощь другим заложникам", — сказал Васильев Sputnik.
Дарья Домрачева: возвращение года
В октябре 2016-го "золотая Даша"
Так, в начале декабря биатлонистка
© AFP/ JOE KLAMAR
Сейчас Домрачева успевает и усердно тренироваться, и заниматься со своей дочкой. Уже через два месяца биатлонистку ждут очередные Олимпийские игры. Никто не скрывает, что самые высокие ожидания на трассах ОИ-2018 связаны именно с нашими биатлонистками — в том числе и Дарьей Домрачевой.
Галина Шварц: за помощь "детям дождя"
Вы могли и не слышать имя Галины Шварц — исполнительного директора Международного общественного объединения "Волюнтас", но делает она по-настоящему важные вещи:
Многие родители обращались в объединение Шварц — и получили помощь. Такое трудно переоценить: диагноз "аутизм" ставят все чаще, а у родителей появляется много страхов и опасений — как растить такого ребенка, будет ли он в будущем счастлив, что можно сделать и что нельзя.
После публикации Sputnik материала о том, как
Иногда именно такими, казалось бы, незаметными делами и становится лучше и вся страна, и общество.
А кого лично вы назвали бы героем года в Беларуси? Оставляйте свои варианты в комментариях!
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Персоны уходящего года - правоохранитель, министр, спортсменка, благотворительница и столичный подросток.
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