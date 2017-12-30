МИНСК, 31 дек — Sputnik. Среди транслирующихся в Беларуси телеканалов "Иронию судьбы" сегодня покажут только два, сообщает Sputnik.

"Ирония судьбы, или С легким паром" — советская новогодняя романтическая комедия, вышедшая на экраны в 1975-м. С тех пор фильм режиссера Эльдара Рязанова с Андреем Мягковым и Барбарой Брыльской в главных ролях стал неизменным атрибутом праздника для многих жителей постсоветских стран.

Однако к приближению 2018-го "Иронию судьбы" центральные телеканалы не покажут: у российского "Первого канала" истекли права на трансляцию фильма, поэтому не продемонстрируют его и по белорусскому ОНТ. Вместо этого днем — продолжение "Иронии судьбы" с Константином Хабенским, Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым.

Не покажут "Иронию судьбы" и по телеканалу "Беларусь 1" и другим каналам Белтелерадиокомпании.

Впрочем, на двух телеканалах, транслирующихся в Беларуси, оригинальную "Иронию судьбы" 31 декабря можно посмотреть: на "Доме кино" (тремя частями с 11:15) и по "Россия 1" (в 16:10).

Конечно, при желании можно выбрать и онлайн-просмотр легендарной новогодней ленты.

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