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Где смотреть сегодня "Иронию судьбы"?
31.12.2017 11:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек — Sputnik. Среди транслирующихся в Беларуси телеканалов "Иронию судьбы" сегодня покажут только два, сообщает Sputnik.
"Ирония судьбы, или С легким паром" — советская новогодняя романтическая комедия, вышедшая на экраны в 1975-м. С тех пор фильм режиссера Эльдара Рязанова с Андреем Мягковым и Барбарой Брыльской в главных ролях стал неизменным атрибутом праздника для многих жителей постсоветских стран.
© Sputnik/ В. Алисов
Однако к приближению 2018-го "Иронию судьбы" центральные телеканалы не покажут: у российского "Первого канала" истекли права на трансляцию фильма, поэтому не продемонстрируют его и по белорусскому ОНТ. Вместо этого днем — продолжение "Иронии судьбы" с Константином Хабенским, Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым.
Не покажут "Иронию судьбы" и по телеканалу "Беларусь 1" и другим каналам Белтелерадиокомпании.
Впрочем, на двух телеканалах, транслирующихся в Беларуси, оригинальную "Иронию судьбы" 31 декабря можно посмотреть: на "Доме кино" (тремя частями с 11:15) и по "Россия 1" (в 16:10).
Конечно, при желании можно выбрать и онлайн-просмотр легендарной новогодней ленты.
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Впервые за долгие годы основные белорусские телеканалы не посмотрят ставший для жителей постсоветских стран новогодним фильм.
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