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Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 января

31.12.2017 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 января
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первый день 2018 года в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, ночью и утром - с мокрым снегом. В ночные часы местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет южным, умеренным, ночью по северо-западу, утром и днем во многих районах страны - порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине дня будет 2-8 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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