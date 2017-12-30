Итоги года в Гомеле: чем горожанам запомнился 2017 год

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Гомельчане, возможно, никогда не обсуждали и не осуждали свой город и происходящее в нем так активно, как в 2017 году.

Поводы возникали регулярно, и масштаб их трудно переоценить: то горожане добровольно-принудительно выезжают на уборку льна, то доморощенный блогер поджигает себя ради славы, то в местный СИЗО из-за одного патрона попадает француз, то в областном центре без громких заявлений заседает Совмин Союзного государства России и Беларуси. Sputnik вспомнил самые яркие информационные поводы.

Как гомельчане протестовали против декрета "о тунеядцах"

После Минска марш рассерженных белорусов в Гомеле получился не только самым массовым, но и самым продолжительным . По разным оценкам, громко заявить о своих правах не побоялись от 1000 до 3000 человек, акция продолжалась чуть больше часа. Митинг на центральной площади не был разрешен, но активных действий милиция не предпринимала. Для сравнения: в Бресте протестовали около 300 человек.

Практически никто не прятал лиц, среди несогласных с декретом оказалось много пенсионеров. Расходясь, люди говорили о необходимости отмены декрета. Этого не произошло, но до выхода новой редакции действие документа заморозили.

Гомельчанин привез из Рио-де-Жанейро "золото"

Золотую медаль по итогам 58-й Международной олимпиады по математике получил гомельский гимназист Егор Дубовик . Всего в Бразилию съехались 615 человек из 111 стран. За подготовку белорусской команды отвечали преподаватели и сотрудники БГУ. Тренировал сборную Игорь Воронович. В общекомандном зачете у белорусов 14-е место.



© Sputnik / Мария Амелина Гомельчанин привез еще одно "золото" для Беларуси из Рио-де-Жанейро

Руководитель сборной команды России, член консультативного совета международной олимпиады по математике (IMO), доцент кафедры высшей математики МФТИ кандидат физико-математических наук Назар Агаханов назвал нынешнюю олимпиаду самой сложной в истории. У россиян – 11-й результат.

Гомельчанин ради славы прошел огонь и воду

Начинающий блогер поджег одежду на спине и прыгнул в фонтан на гомельской набережной . Позже он признался, что сделал это ради того, чтобы привлечь внимание к своему YouTube-каналу. Представление закончилось для парня благополучно – он не пострадал.

Как только вокруг поступка поднялся шум, 17-летний гомельчанин удалил ролик из своих аккаунтов в социальных сетях. Но его уже успели скопировать и растиражировать многие СМИ. Рейтинг просмотров в итоге подсчитать не удалось. Но известно, что видео посмотрели в милиции. В итоге на факира и его ассистента были составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Гомельчане убрали лен и… чиновников

Традиционно лен убирают в начале осени, но в этом году культура оставалась на полях даже в ноябре. Помощь гомельчан потребовалась, чтобы вручную поднять стебли и поставить снопы. Колонны автобусов из областного центра ушли в Кормянский, Рогачевский, Буда-Кошелевский и Чечерский районы.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Несколько вертикальщиков уволены в Гомеле за "народную" уборку льна

Уборка урожая с опозданием и привлечением народных масс вызвала критику главы государства. Вскоре от должностей освободили зампреда и председателя комитета по сельскому хозяйству Гомельского облисполкома, двух начальников управления Минсельхозпрода. Ожидается, что в отрасли будет наведен жесткий порядок, 2018-й год покажет.

Гомельчане отстояли сквер в центре города

В 2017 году стало известно о планах гомельских властей построить у гостиницы "Турист" 14-этажный жилой комплекс. Для расчистки стройплощадки потребовалось бы частично ликвидировать сквер, заложенный около сорока лет назад. Общественность выступила резко против строительства, собрав более тысячи подписей под обращениями к властям.

Власти стояли на своем и даже назначили презентацию проекта. Больная тема всплыла на совещании у Александра Лукашенко , который потребовал прекратить разбой с необоснованным уплотнением жилищной застройки и рубкой деревьев в населенных пунктах, упомянув скандал в Гомеле.

Вопрос судьбы сквера решился в пользу активистов в считанные дни, а территорию, определенную генеральным планом под строительство многоэтажки, перевели в категорию резервного участка.

Француз провел два месяца в гомельском СИЗО

Журналисты в Беларуси и Франции следили за приключениями Жолана Вийо , задержанного в сентябре при попытке пересечь белорусско-украинскую границу и угодившего в гомельский СИЗО до ноября. Среди вещей иностранца был обнаружен патрон, который, со слов Жолана, ему на память подарил друг-поляк.

Француз обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу. Примечательно, что от таможенников и пограничников скрывать патрон Жолан не собирался, а наоборот, сам поинтересовался, запрещен ли этот предмет к провозу.



© Sputnik / Сергей Лескеть Освобожденный француз Вийо: не променял бы свободу на патрон

Вийо признали невиновным, оправдали и отпустили из-под стражи в зале судебного заседания. В случае обвинительного приговора Вийо мог получить до семи лет лишения свободы.

Гомель принимал Совмин Союзного государства

В городе над Сожем премьеры России и Беларуси провели заседание Совмина Союзного государства . Встреча прошла спокойно и деловито, без громких заявлений и двусмысленных умолчаний.

Дмитрию Медведеву показали Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Это крупнейшее в Беларуси учреждение здравоохранения, услугами которого активно пользуются россияне. Уже после заседания Совмина, говоря о профиците союзных средств, Медведев отметил, что эти деньги могли бы направляться на проекты в сфере медицинских технологий.

Переместившись во дворец Румянцевых и Паскевичей, Андрей Кобяков и его российский коллега провели встречу в формате "один на один". Затем были проведены переговоры в узком составе, на которых присутствовал ряд министров из Беларуси и России. В фокусе внимания оказалась визовая проблема, что, по словам Медведева "важно в контексте предстоящих международных событий в нашей стране, в частности, чемпионата мира по футболу".

По итогам заседания премьеры подписали ряд совместных документов, в числе которых – постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в 2018 году. Всего рассмотрено и принято 22 документа.

В Гомеле построили жилой дом с детсадом на первом этаже

Объект современного формата ввели в строй накануне Нового года . До сих пор, после развала Советского Союза, дошкольные учреждения в Гомеле только закрывались. В лучшем случае их перепрофилировали под социальные объекты наподобие центров детского творчества или социального обслуживания, в худшем – передавали в собственность коммерческим структурам.

Несколько лет назад уровень рождаемости в Гомеле превысил уровень смертности, и внезапно оказалось, что мест в дошкольных учреждениях остро не хватает. А в новых микрорайонах нет и самих учреждений. Так возникли "уплотненные группы", "родительские маршруты" и прочие выдумки, вызванные неразвитой инфраструктурой.

Проект детского сада на первом этаже жилого дома разработал один из крупнейших застройщиков региона – Гомельский ДСК. Примечательно, что на цене квадратного метра "эксперимент" не отразился, она, как и заявлялось в начале строительства, осталась на уровне 920 рублей. Скоро детские сады по этому же проекту будут построены в других микрорайонах Гомеля, а также в Минске и Бобруйске.

В Гомеле установили ель из газона

Ель полностью из искусственных материалов впервые смонтировали в Новобелицком районе Гомеля – на металлический каркас навесили зеленый синтетический газон.



© Sputnik / Мария Амелина Сберегли лес и хайпанули: власти Гомеля о елке из газона

Как утверждают коммунальщики, к этому шагу их подтолкнули многочисленные просьбы со стороны защитников природы. В прежние годы на 16-метровый стальной каркас нанизывалось около 3000 живых еловых лап, что вызывало у людей жалость к деревьям, загубленным ради двух недель праздника.

Появление необычной конструкции вошло в топ самых обсуждаемых тем о Гомеле. Пользователи уже успели обозвать новобелицкую ель чукотским чумом, пугалом и чудовищем. Но есть и положительные отзывы.