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Итоги года в Гомеле: чем горожанам запомнился 2017 год
31.12.2017 11:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Гомельчане, возможно, никогда не обсуждали и не осуждали свой город и происходящее в нем так активно, как в 2017 году.
Поводы возникали регулярно, и масштаб их трудно переоценить: то горожане добровольно-принудительно выезжают на уборку льна, то доморощенный блогер поджигает себя ради славы, то в местный СИЗО из-за одного патрона попадает француз, то в областном центре без громких заявлений заседает Совмин Союзного государства России и Беларуси. Sputnik вспомнил самые яркие информационные поводы.
Как гомельчане протестовали против декрета "о тунеядцах"
После Минска марш рассерженных белорусов в Гомеле
Практически никто не прятал лиц, среди несогласных с декретом оказалось много пенсионеров. Расходясь, люди говорили о необходимости отмены декрета. Этого не произошло, но до выхода новой редакции действие документа заморозили.
Гомельчанин привез из Рио-де-Жанейро "золото"
Золотую медаль по итогам 58-й Международной олимпиады по математике
© Sputnik / Мария Амелина
Руководитель сборной команды России, член консультативного совета международной олимпиады по математике (IMO), доцент кафедры высшей математики МФТИ кандидат физико-математических наук Назар Агаханов назвал нынешнюю олимпиаду самой сложной в истории. У россиян – 11-й результат.
Гомельчанин ради славы прошел огонь и воду
Начинающий блогер
Как только вокруг поступка поднялся шум, 17-летний гомельчанин удалил ролик из своих аккаунтов в социальных сетях. Но его уже успели скопировать и растиражировать многие СМИ. Рейтинг просмотров в итоге подсчитать не удалось. Но известно, что видео посмотрели в милиции. В итоге на факира и его ассистента были составлены протоколы о мелком хулиганстве.
Гомельчане убрали лен и… чиновников
Традиционно лен убирают в начале осени, но в этом году культура оставалась на полях даже в ноябре.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Уборка урожая с опозданием и привлечением народных масс вызвала критику главы государства. Вскоре
Гомельчане отстояли сквер в центре города
В 2017 году стало известно о планах гомельских властей построить у гостиницы "Турист" 14-этажный жилой комплекс. Для расчистки стройплощадки потребовалось бы частично ликвидировать сквер, заложенный около сорока лет назад. Общественность выступила резко против строительства, собрав более тысячи подписей под обращениями к властям.
Власти стояли на своем и даже назначили презентацию проекта. Больная тема
Вопрос судьбы сквера решился в пользу активистов в считанные дни, а территорию, определенную генеральным планом под строительство многоэтажки, перевели в категорию резервного участка.
Француз провел два месяца в гомельском СИЗО
Журналисты в Беларуси и Франции следили за
Француз обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу. Примечательно, что от таможенников и пограничников скрывать патрон Жолан не собирался, а наоборот, сам поинтересовался, запрещен ли этот предмет к провозу.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Вийо признали невиновным, оправдали и отпустили из-под стражи в зале судебного заседания. В случае обвинительного приговора Вийо мог получить до семи лет лишения свободы.
Гомель принимал Совмин Союзного государства
В городе над Сожем премьеры России и Беларуси
Дмитрию Медведеву показали Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Это крупнейшее в Беларуси учреждение здравоохранения, услугами которого активно пользуются россияне. Уже после заседания Совмина, говоря о профиците союзных средств, Медведев отметил, что эти деньги могли бы направляться на проекты в сфере медицинских технологий.
Переместившись во дворец Румянцевых и Паскевичей, Андрей Кобяков и его российский коллега провели встречу в формате "один на один". Затем были проведены переговоры в узком составе, на которых присутствовал ряд министров из Беларуси и России. В фокусе внимания оказалась визовая проблема, что, по словам Медведева "важно в контексте предстоящих международных событий в нашей стране, в частности, чемпионата мира по футболу".
По итогам заседания премьеры подписали ряд совместных документов, в числе которых – постановление о плане совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в 2018 году. Всего рассмотрено и принято 22 документа.
В Гомеле построили жилой дом с детсадом на первом этаже
Объект современного формата
Несколько лет назад уровень рождаемости в Гомеле превысил уровень смертности, и внезапно оказалось, что мест в дошкольных учреждениях остро не хватает. А в новых микрорайонах нет и самих учреждений. Так возникли "уплотненные группы", "родительские маршруты" и прочие выдумки, вызванные неразвитой инфраструктурой.
Проект детского сада на первом этаже жилого дома разработал один из крупнейших застройщиков региона – Гомельский ДСК. Примечательно, что на цене квадратного метра "эксперимент" не отразился, она, как и заявлялось в начале строительства, осталась на уровне 920 рублей. Скоро детские сады по этому же проекту будут построены в других микрорайонах Гомеля, а также в Минске и Бобруйске.
В Гомеле установили ель из газона
Ель полностью из искусственных материалов впервые
© Sputnik / Мария Амелина
Как утверждают коммунальщики, к этому шагу их подтолкнули многочисленные просьбы со стороны защитников природы. В прежние годы на 16-метровый стальной каркас нанизывалось около 3000 живых еловых лап, что вызывало у людей жалость к деревьям, загубленным ради двух недель праздника.
Появление необычной конструкции вошло в топ самых обсуждаемых тем о Гомеле. Пользователи уже успели обозвать новобелицкую ель чукотским чумом, пугалом и чудовищем. Но есть и положительные отзывы.
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В 2017 году гомельские события неоднократно становились предметом широкого обсуждения в байнете, а отдельные из них прославили областной центр в мировых таблоидах.
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