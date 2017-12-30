Поздравление с Новым 2018 годом от команды TUT.BY

Дорогие друзья, пользователи портала! Мы безмерно рады, что вы были с нами весь 2017 год. Огромное спасибо за то, что помогали нам делать ресурс лучше и содержательнее.





2017 год был полон разных событий. Каждому из вас он запомнился своими успехами и огорчениями, радостями и переживаниями. Но надеемся, что первые преобладали над вторыми или негатива вообще не было.

Несмотря на то, что некоторые эксперты опять предрекают 2018 году самый худший кризис, мы очень хотим, чтобы в Новом году в ваш дом стучались только добрые и светлые новости!

В следующие 365 дней нас ждет масса захватывающих событий — от зимней Олимпиады до детского «Евровидения». Мы обещаем освещать их максимально объективно, интересно и познавательно для вас. Сообщайте и вы нам — как о перегибах властей, так и об интересных жизненных историях и смелых поступках.

С Новым 2018 годом! Желаем вам искренней любви и крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, больших побед и исполнения всех желаний! Пусть Собака — символ наступающего года — станет поводырем в мир счастья и верным спутником, приносящим удачу!

Ваш TUT.BY!