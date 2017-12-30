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Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 января

31.12.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 1 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первый день 2018 года в Беларуси будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, ночью и утром — с мокрым снегом. В ночные часы местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет южным, умеренным, ночью по северо-западу, утром и днем во многих районах страны — порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине дня будет 2−8 градусов тепла.

 
 
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Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине дня будет 2−8 градусов тепла.

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