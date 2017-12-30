Итоги-2017: каким был уходящий год для Брестчины

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Безвизовый въезд, стройки к юбилею и акции протеста – Sputnik вспоминает значимые события, которые происходили в 2017 году в Брестской области.

Символ года: логотип к 1000-летию

В марте 2017 года брестчане выбирали логотип к 1000-летию Бреста , которое наступит в 2019-м. Из 23 профессиональных и любительских работ жюри и горожане сошлись на универсальном варианте художницы Анны Редько.



© Sputnik / Виктор Толочко Профессионалы или дети: кто рисовал логотипы к 1000-летию Бреста

Ее логотип делится на текстовую и знаковую составляющие. Эти части меняются в зависимости от места использования, чтобы показать многообразие городской жизни.

Поначалу логотип использовался только на сувенирной продукции, но теперь он украшает даже главную городскую елку.

Не обошлось без курьеза. Неизвестный автор прислал логотип, больше напоминающий детский рисунок. Он победил в интернет-голосовании с 11 тысячами голосов, обойдя проект Анны Редько. Логотип "с птичками" настолько запал в душу брестчанам, что в социальных сетях стали появляться пародии на него и усовершенствованные версии. Автора, к слову, так и не нашли.

Суд года: приговор экс-начальнику Барановичской ГАИ

В уходящем году произошло резонансное ДТП с участием исполняющего обязанности начальника Барановичской ГАИ. Вечером 26 ноября прошлого года он ехал на своем автомобиле в гражданской одежде в состоянии алкогольного опьянения из Ляховичей в Барановичи. На пешеходном переходе в деревне Дарево он насмерть сбил жительницу Слуцка. Его сразу же взяли под стражу, а позже уволили из органов внутренних дел. В крови у мужчины было обнаружено около 3 промилле алкоголя.

На суде бывший милиционер раскаялся и признал свою вину. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишили права занимать должности на государственной службе.

После этого громкого дела в МВД начались проверки с использованием полиграфа.

Волнение года: марши "нетунеядцев"

Волна акций против введения налога на "тунеядство" прокатилась в феврале и марте по столице, областным и некоторым районным центрам. Участники маршей "нетунеядцев" требовали у власти отмены декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", который был принят для стимулирования трудоспособных граждан к работе.

Первая такая акция в Бресте собрала на площади около 100 участников. С каждым разом их количество росло в геометрической прогрессии. На третий марш 5 марта пришли около тысячи человек. После того как небольшая часть брестчан отправились на диалог с властью в зал горисполкома, основное шествие возглавили анархисты. Люди в масках развернули черные флаги и транспаранты на ступеньках городской администрации, а затем отправились по центральным улицам.

Прорыв года: футбольный кубок переехал в Брест

В мае в Гродно прошел финальный матч "Кубка Беларуси" по футболу, в котором сражались "Динамо-Брест" и солигорский "Шахтер". Брестский клуб победил в схватке после серии пенальти. Таким образом, динамовцы второй раз в истории попали в финал чемпионата.

Вернувшись в Брест, футболисты проехали по городу с кубком на двухэтажном автобусе в сопровождении байкеров и ГАИ.

Стройки года: мосты, вокзал и аэропорт

В 2017-м в Бресте продолжились старые и начались новые стройки, запланированные к 1000-летию. Так, в уходящем году стартовали работы по строительству автовокзала на улице Орджоникидзе напротив железнодорожного вокзала.

Начались также работы по строительству станции скорой медицинской помощи в заречном районе. Необходимость вызвана быстрым развитием этой части города, здесь проживает около 100 тысяч человек, среди которых много молодых семей с детьми.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Брестских велосипедистов не устроил проект нового Кобринского моста

Летом строители взялись за реконструкцию Кобринского путепровода , который связывает центр города и его восточную часть.

Кроме того, продолжаются работы по благоустройству набережной, а также возведение Западного обхода, ремонтируются жилые дома и прилегающие территории.

В июле начался капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы брестского аэропорта. В скором времени здесь смогут приземляться и взлетать крупные самолеты.

Переселение года: Западный обход уперся в жилой квартал

Строительство новой транспортной развязки "Западный обхода Бреста" тянется уже почти пять лет. Он должен будет разгрузить центральные улицы от автотранспорта и избавить горожан от пробок на железнодорожных переездах.

Сейчас в процессе вторая очередь строительства . В этом году рабочие подошли к жилым домам на улице Поплавского, которые стали на пути обхода. Власти приняли решение об их сносе и о предоставлении нового жилья переселенцам. Такой идее были рады не все, но большинство жильцов все равно оказались в выигрыше. Специально для 25 семей были построены новые дома в километре от старых. К зиме все семьи уже переехали.

Открытие года: старый новый ЦУМ

Центральный универмаг закрыли на реконструкцию еще в 2016 году. Тогда под угрозой увольнения оказались сотни работников. Новое руководство ЦУМа и владелец контрольного пакета акций УП "Санта-Инвест" нашли работу некоторым старым сотрудникам и сохранили ее остальным. В итоге в процессе обновления магазина создано 350 рабочих мест, а торговые площади увеличены на 35%.

Нововведение года: безвизовый въезд

Информация о приятном нововведении для иностранных туристов появилась в конце уходящего года. С 1 января 2018-го граждане 77 государств смогут посещать Брест и четыре района Брестской области (Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский) без получения дополнительных документов. На этой территории можно будет находиться без визы до 10 дней. Попасть на Брестчину туристы смогут через пункт пропуска в Беловежской пуще, железнодорожный вокзал и брестский аэропорт.