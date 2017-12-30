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Поиски Максима, прыжок с моста, мусорные войны: чем жил Гродно в 2017-м
31.12.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 31 дек – Sputnik, Инна Гришук. Громкими судебными процессами, техногенной аварией на производстве и самой масштабной поисковой операцией по поиску ребенка в пуще запомнился уходящий 2017 год жителям Гродненщины.
Клубничка года
Год начался с необычного судебного дела – девушка из Гродно получила тюремный срок за пикантную картинку, которую она сохранила на своей странице в социальной сети. Картинка оказалась порнографической. Несмотря на то что это была единственная картинка с "клубничкой" на странице девушки, ей дали
© Sputnik / Инна Гришук
Летом выяснилось, что в Гродно на грани разорения оказалась единственная в стране "комната для взрослых", которая предлагала клиентам
Протест года
Несанкционированные марши нетунеядцев, не согласных с декретом №3 впервые за несколько лет
Головной болью горожан стало и решение местных властей заварить абсолютно все мусоропроводы в домах города, а самих жителей заставить собирать мусор раздельно. Во дворах города тысячи контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. При этом не обошлось без ляпов. Сначала мусорные баки хотели поставить на обзорной площадке в центре Гродно, откуда открываются самые красивые виды на город. Затем в спальном районе построили опасную для жизни площадку с грубыми нарушениями строительных норм, которая
ЧП года
Взрыв на Скидельском сахарном комбинате стал самой крупной техногенной аварией минувшего года в регионе. На предприятии произошла вспышка пылевоздушной смеси. Серьезные травмы и ожоги получили пять сотрудниц комбината. В течение недели
© Sputnik/ Артем Чирва
В суде Гродно начади рассматривать не менее
Ностальгия года
В середине лета гродненцы
Такси года
Точную
© Sputnik/ Максим Захаров
Поиски года
Самым обсуждаемым событием года стало исчезновение и
Тем временем мама 9-летнего Владислава Дудовского, который в начале лета
Скандал года
Осенью в центре скандала оказался гродненский автопарк, в котором нашли массу нарушений законодательства. О переработках, нарушениях в оплате и условия труда водители стали говорить после того, как их коллега, 57-летний водитель городского автобуса,
В конце декабря на одной из АЗС сети "Белоруснефть" в Гродно произошел казус, который может дорого обойтись автомобилистам: вместо 95-го бензина в баки их авто на протяжении нескольких часов
© Sputnik/ Максим Богодвид
Странности года
Странными историями запомнили гродненские врачи и контролеры. Так, в областной больнице
Гродненские контролеры же
Месть года
Одичалые псы сломали крышу сарая в частном дворе на окраине Гродно и загрызли пять коз. Пострадавший хозяин призвал уничтожить собак, которые держат в страхе местных жителей. Он уверен, что псы
Позитив года
Самым позитивным событием года можно назвать единственный в стране
© Sputnik/ Инна Гришук, Александр Шурмелев
Ярким воспоминанием стала и
Правоохранители прислушались к жалобе пенсионеров,
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Самые яркие события года читайте в подборке гродненского корреспондента.
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