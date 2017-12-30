Поиски Максима, прыжок с моста, мусорные войны: чем жил Гродно в 2017-м

ГРОДНО, 31 дек – Sputnik, Инна Гришук. Громкими судебными процессами, техногенной аварией на производстве и самой масштабной поисковой операцией по поиску ребенка в пуще запомнился уходящий 2017 год жителям Гродненщины.

Клубничка года

Год начался с необычного судебного дела – девушка из Гродно получила тюремный срок за пикантную картинку, которую она сохранила на своей странице в социальной сети. Картинка оказалась порнографической. Несмотря на то что это была единственная картинка с "клубничкой" на странице девушки, ей дали два года с отсрочкой и обязали заплатить 690 рублей уголовно-правовой компенсации.



© Sputnik / Инна Гришук Суд за одно пикантное фото в "ВК": 2 года с отсрочкой и 690 рублей

Летом выяснилось, что в Гродно на грани разорения оказалась единственная в стране "комната для взрослых", которая предлагала клиентам устраивать вечера в стиле БДСМ с наручниками, плетками и ошейниками. Услуга не прижилась из-за слишком скромных клиентов, владелец заявили, что переводят бизнес в Минск.

Протест года

Несанкционированные марши нетунеядцев, не согласных с декретом №3 впервые за несколько лет собрали в центре города несколько сотен людей .

Головной болью горожан стало и решение местных властей заварить абсолютно все мусоропроводы в домах города, а самих жителей заставить собирать мусор раздельно. Во дворах города тысячи контейнерных площадок для раздельного сбора отходов. При этом не обошлось без ляпов. Сначала мусорные баки хотели поставить на обзорной площадке в центре Гродно, откуда открываются самые красивые виды на город. Затем в спальном районе построили опасную для жизни площадку с грубыми нарушениями строительных норм, которая каждый день создает аварийные ситуации .

ЧП года

Взрыв на Скидельском сахарном комбинате стал самой крупной техногенной аварией минувшего года в регионе. На предприятии произошла вспышка пылевоздушной смеси. Серьезные травмы и ожоги получили пять сотрудниц комбината. В течение недели четверо из них умерли в больницах Гродно и Минска. Расследование данного дела еще продолжается.



© Sputnik/ Артем Чирва Экспертов из Польши привлекут к расследованию дела о взрыве в Скиделе

В суде Гродно начади рассматривать не менее громкое дело о взрыве на "Гродно Азот" . На скамье подсудимых оказался мастер по ремонту технологического оборудования ОАО. Мужчина считается единственным обвиняемым в деле о смертельном ЧП на предприятии – летом 2016 года на воздух взлетело 60 тонн опасного химиката, погибли два человека.

Ностальгия года

В середине лета гродненцы прощались с деревушкой , в которой снимали легендарный фильм "Белые Росы" и которая ждала сноса почти 40 лет. Местные жители с ностальгией вспоминали известных актеров и интересные моменты со съемок фильма. Теперь на месте ставших съемочной площадкой дворов выросли многоэтажки, о фильме напоминает лишь колодец, попавший в кадры фильма, и памятная табличка.

Такси года

Точную копию марсельского такси из одноименного фильма Люка Бессона сделал таксист Волковыска Игорь Сыроватко. После тюнинга старенький Peugeot 406 стал таким же, как в фильме. Передний бампер, воздухозаборники на крыше, спойлер, даже наклейка с надписью Taxis de Marseille. А владелец обещал, что будет возить на нем пассажиров.



© Sputnik/ Максим Захаров Видеофакт: как выглядит копия марсельского такси из Волковыска

Поиски года

Самым обсуждаемым событием года стало исчезновение и поиски 10-летнего Максима Мархалюка , который в середине сентября ушел в Беловежскую пущу, и до сих пор не найден. На территории пущи и деревни Новый Двор была организована самая масштабная в истории страны поисковая операция. Искать мальчика приехали тысячи простых белорусов. Спустя 3,5 месяца ребенок не найден.

Тем временем мама 9-летнего Владислава Дудовского, который в начале лета поехал здоровым в детский лагерь под Берестовицей, а потом умер в больнице , пытается выяснить, кто виноват в смерти ее сына. Экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стала обычная простуда, но до суда дело пока не дошло.

Скандал года

Осенью в центре скандала оказался гродненский автопарк, в котором нашли массу нарушений законодательства. О переработках, нарушениях в оплате и условия труда водители стали говорить после того, как их коллега, 57-летний водитель городского автобуса, прыгнул в Неман с 33-метрового моста на глазах у пассажиров.

В конце декабря на одной из АЗС сети "Белоруснефть" в Гродно произошел казус, который может дорого обойтись автомобилистам: вместо 95-го бензина в баки их авто на протяжении нескольких часов заливали дизельное топливо . Чуть позже предприятие признало ошибку и заявило о том, что владельцам машин компенсируют деньги, потраченные на дорогостоящий ремонт.



© Sputnik/ Максим Богодвид Автомобилистам в Гродно на АЗС заливали дизель вместо бензина

Странности года

Странными историями запомнили гродненские врачи и контролеры. Так, в областной больнице внезапно ожил пациент , которому накануне констатировали смерть. Родственникам пришлось в срочном порядке отменять заказанные в ритуальном бюро услуги по погребению.

Гродненские контролеры же умудрились выписать штраф за безбилетный проезд мужчине , который прикован к постели и давно не выходит за пределы своей квартиры.

Месть года

Одичалые псы сломали крышу сарая в частном дворе на окраине Гродно и загрызли пять коз. Пострадавший хозяин призвал уничтожить собак, которые держат в страхе местных жителей. Он уверен, что псы были брошены людьми, выросли, а теперь мстят людям .

Позитив года

Самым позитивным событием года можно назвать единственный в стране конкурс красоты "Мисс ЖКХ" . Гости вечера увидели дефиле в чулках, шальную императрицу, женщину-змею и помогли выбрать самую обаятельную и красивую девушку отрасли.



© Sputnik/ Инна Гришук, Александр Шурмелев Как выбирали единственную в Беларуси Мисс ЖКХ

Ярким воспоминанием стала и эротическая мойка автомобилей , которую устроили летом на автофестивале SunDay-2017. Девушки помыли машины, а заодно показали шоу, упругие попы и эротические танцы.

Правоохранители прислушались к жалобе пенсионеров, уплативших за мелкие услуги электриков 282 рубля . В итоге на директора фирмы, которая обслужила пожилых людей, прокурор Гродно возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество".