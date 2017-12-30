Ирония судьбы, или Как минчане ходят в баню 31 декабря

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Многие минчане, которые собираются встречать Новый год в кругу семьи и друзей, по давно сложившейся традиции перед праздником отправляются вместе в банно-оздоровительный комплекс "Лазня", больше известный как баня № 5.

Sputnik побывал в старейшей бане Минска на Марьевской, 5 и расспросил у клиентов, не по иронии судьбы сюда они попали.

В Новый год – самый торг

Уже с утра возле комплекса "Лазня" выстроились продавцы банных веников. Ароматный товар развешан на заборе. Кто-то под торговый прилавок обустроил багажник своего автомобиля.

Продавец Петр Семенович признается, что сегодня спрос на веники есть и немалый. Особенно хорошо идут дубовые и березовые.

"За утро продал три штуки. Хотя в будний день обычно уходит до двух", – рассказал он.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Продажа веников возле бани

Веники Петр Семенович продает уже десять лет. Заготавливает их сам в рамках ремесленной деятельности. Собеседник убеждает, что без веника баня не несет столько удовольствия и пользы.

"Сеанс с березовым веником позволит избавиться от язвочек и нарывов на коже и сделать шелковистыми волосы на голове. Дубовый больше используют при болезнях суставов и простудах. Кожу такой веник делает гладкой и шелковистой", – уговаривает клиентов он.

Сегодня за вениками больше подходят семейные люди, признался продавец. Однако по его наблюдениям, в прежние годы покупателей было все же больше.

"Наверное, каждый теперь экономит", – предположил Петр Семенович.

К полудню к бане начинает подтягиваться все больше людей. У каждого в руках пакет с полотенцем и тапочками.

Минчанка Елена Шпаковская рассказала, что посещать такое место в канун Нового года для нее – давняя традиция, которая зародилась еще в детстве.

"Каждый год 31 декабря я хожу в баню и уже много лет", – призналась она.

В детстве минчанка ходила в баню своей бабушки. Парилку эту запомнила на всю жизнь. Топилась она по-черному: пол в ней заканчивался на половине комнаты, а дальше шла обычная земля.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Минчанка Елена Шпаковская

"Вода на эту землю сливалась", – рассказала Елена.

Именно с детства у минчанки появилось ощущение абсолютного обновления после бани. Повзрослев, Елена у себя на даче тоже построила баню, но уже по всем современным традициям. В ней есть даже бассейн.

"Баня – это супер! Для меня это возможность смыть с себя все негативные воспоминания уходящего года. Пришел, получил массу удовольствия, выполнил долг перед самим собой", – призналась она.

Главное – не уехать в Ленинград

Многие, кто выходит из бани, улыбаются. Все румяные, бодрые и активные. Слышно, как кто-то говорит: "Хорошо сегодня попарились". Другие обсуждают планы на будущий день: сходить в магазин за вкусностями, накрыть стол, поздравить друзей и соседей. И сил на все после бани обязательно хватит!

Среди клиентов особенно много мужчин, которые чаще приходят в компании друзей.

Минчанин Владимир приехал в баню сегодня впервые. Говорит: товарищ позвал сюда, а он взял и согласился.

"Считаю, что после этого отлично справим Новый год – с чистой душой", – признался он.

Для другого собеседника Сергея посещение бани в последний день уходящего года, напротив – традиция. Сюда он приходит последние пять лет.

Мужчина признался, что в отношении бани есть у него еще один обычай. В парилку ходит вместе с отцом.

"Пока вторые половинки готовят, мы идем и развлекаемся. После помывки обмоем еще это дело. Главное – в Ленинград потом не улететь!" – пошутил он.

Еще один посетитель Александр в баню ходит каждую неделю. Один из сеансов выпадает на последние числа декабря.

"Если хотите без очереди, то идите в баню с утра", – посоветовал он.

В парилку Александр ходит и для здоровья, и для удовольствия. Чаще посещает заведение в одиночку, иногда с другом.

"Маме уже нельзя по возрасту большие температуры, а дети сами по себе ходят. Раньше, конечно, всей семьей париться приходили", – отметил собеседник.

Мужчины – утром, женщины – к вечеру

К обеду в холле бани собралась очередь. Возле касс на диванчиках сидят даже пенсионеры.

Директор комплекса "Лазня" Джамбул Чкоидзе признается, что вчера тут было куда больше народу.

"Сегодня утром у нас еще маленькая очередь. Вчера было куда больше людей. Порою сидели до 20 человек", – рассказал он.

По словам собеседника, посещаемость бани в преддверии Нового года объясняется тем, что сюда приходят много сотрудников предприятий. До конца месяца они должны отходить все сеансы. Многие ждали до последнего, а потом рванули в один момент.

"Поэтому и создается впечатление ажиотажа", – сказал Чкоидзе.

В банном деле Чкоидзе уже 18 лет. Отмечает, что после 2001 года изменилось и количество посещений, и контингент посетителей.

"Раньше в канун Нового года, как в том фильме, выпить, попарится, а потом потеряться, то сейчас более интеллигентные, культурные люди. Но если сравнивать с теми годами, то процентов на 30 стало меньше людей именно в этот день", – рассказал собеседник Sputnik.

Впрочем, мужчин в парилку перед Новом годом приходит столько же, как и прежде. А вот женщин-посетительниц стало меньше.

"Женщины обычно посещают с 13 до 17 часов, когда уже все сделано по дому", – уточнил Чкоидзе.

Бани в преддверии Нового года работают по сокращенному графику. Например, комплекс на Марьевской принимает посетителей до 22:00. У тех, кто желает обновиться к следующему году, еще есть время.