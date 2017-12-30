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Минские власти будут бороться с незаконными объявлениями на столбах
31.12.2017 16:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Столичные власти усилят в новом году борьбу с несанкционированной рекламой на объектах городской инфраструктуры, сообщается на сайте Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Только на выезд специалистов для очистки опор освещения от несанкционированных объявлений в Минске тратят сто рублей. Борьбу с ними планируют усилить уже на этапе расклейки.
"Совместно с органами внутренних дел будем привлекать к ответственности как заказчиков рекламы, так и исполнителей, которые непосредственно расклеивают объявления. В дополнение к максимальным штрафам будем взыскивать с виновных стоимость очистки объектов городской инфраструктуры от наклеенных рекламных листовок", – сообщил зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.
Таким образом, расклейщикам будут предъявлять к оплате необходимые для устранения объявлений суммы.
По словам замглавы исполкома, незаконные объявления портят облик города, а борьба с ними ведется постоянно. Только с начала 2017-го составили около 150 протоколов в отношении лиц, задействованных в распространении рекламы.
Нарушителей штрафуют на суммы от 20 до 50 базовых величин.
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К ответственности будут привлекать не только заказчиков рекламы, но и расклейщиков объявлений.
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