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Минские власти будут бороться с незаконными объявлениями на столбах

31.12.2017 16:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Столичные власти усилят в новом году борьбу с несанкционированной рекламой на объектах городской инфраструктуры, сообщается на сайте Мингорисполкома.

Минские власти будут бороться с незаконными объявлениями на столбах
© Sputnik / Виктор Толочко
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Только на выезд специалистов для очистки опор освещения от несанкционированных объявлений в Минске тратят сто рублей. Борьбу с ними планируют усилить уже на этапе расклейки.

"Совместно с органами внутренних дел будем привлекать к ответственности как заказчиков рекламы, так и исполнителей, которые непосредственно расклеивают объявления. В дополнение к максимальным штрафам будем взыскивать с виновных стоимость очистки объектов городской инфраструктуры от наклеенных рекламных листовок", – сообщил зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Таким образом, расклейщикам будут предъявлять к оплате необходимые для устранения объявлений суммы.

По словам замглавы исполкома, незаконные объявления портят облик города, а борьба с ними ведется постоянно. Только с начала 2017-го составили около 150 протоколов в отношении лиц, задействованных в распространении рекламы.

Нарушителей штрафуют на суммы от 20 до 50 базовых величин.

 
Теги: Минск
 
 
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К ответственности будут привлекать не только заказчиков рекламы, но и расклейщиков объявлений.

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