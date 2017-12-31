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Путин поздравил россиян с Новым годом

31.12.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, его обращение уже было показано в ряде регионов.

Путин поздравил россиян с Новым годом
© Sputnik/ Алексей Дружинин
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Путин, как и другие мировые лидеры, регулярно обращается перед Новым годом к гражданам с поздравлениями. В дальневосточных регионах РФ, где уже наступил 2018-й, поздравление российского лидера уже показали.

"Мы отмечаем его (Новый год – Sputnik), как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости", – сказал в своем поздравлении Путин.

Российский президент отметил, что умение помогать, быть чутким и дарить добро наполняет жизни истинным, человеческим смыслом, а всех в этот праздник объединяет особое настроение. Напомнил Путин и о том, что многие в новогоднюю ночь выполняют профессиональный долг.

"Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений", – отметил президент РФ.

По словам Путина, за несколько секунд до Нового года необходимо сказать друг другу самые важные слова, признаться в любви и простить ошибки друг другу. Он пожелал всем перемен к лучшему и здоровью.

"Будьте счастливы! С праздником вас – с новым, 2018 годом!" – заключил в своем поздравлении российский президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравление российского лидера уже было показано в самых восточных регионах РФ.

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