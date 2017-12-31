Глава МВД Игорь Шуневич признался, что коллекционерует оружие

Глава МВД Игорь Шуневич в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал о своем оружейном хобби.

— Хобби — слежу за новинками оружейного рынка, — сказал Шуневич. — Я потомственный охотник. У меня большая коллекция оружия. Сильно помешан на этом.

Министр подчеркнул, что «специально взял лицензию на коллекционирование, потому что превысил все допустимые пределы по оружию». «Одних пистолетов не знаю сколько. Реальных только три. Остальные — макеты. Раритетные нигде не возьмешь. По закону нельзя. А наградных только три», — сказал Шуневич.