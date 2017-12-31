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Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы
31.12.2017 20:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Конец декабря — самое подходящее время, чтобы подвести черту во всех сферах жизни. Уходящий год, как и многие другие, оказался щедр на светские новости: сексуальные скандалы, открытия, свадьбы и рождение детей — яркие информационные поводы в обзоре Sputnik.
Прорыв года
Первое место в этой категории делят новоиспеченная певица Ольга Бузова и вновь прибывший хайпожор Дмитрий Маликов.
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Успехам Бузовой можно только позавидовать: за год она выпустила полноценный музыкальный альбом, установила рекорд в русском iTunes и даже
Популярный в 90-х Дмитрий Маликов в 2017 году вдруг активизировался: выпустил совместный трек со скандальным блогером Юрием Хованским, сходил на интервью к Дудю и
Помолвка года
Самым громким, несмотря на то, что сделано оно было тихо, стало предложение руки и сердца британского принца Гарри американке Меган Маркл. Ей 36 лет, а он на три года младше, для него этот брак первый, а она уже однажды была замужем.
Своей бабушке-королеве принц
© REUTERS/ BBC
Слухи ходили разные, но одичалая Игритт и ничего не знающий Джон Сноу все-таки оказались вместе, правда, в реальной жизни, а не в нашумевшем сериале. Актер Кит Харингтон в сентябре
Скандал года
Первое место в категории "Скандал года" занимает нашумевший минувшей осенью флешмоб #metoo. Все участницы движения против сексуального насилия
В неприглядных поступках обвинили Чарли Шина, Мэрайю Кэри, Дастина Хоффмана, Джорджа Буша — старшего, Бенни Хилла, Дэвида Блейна и многих других селебрити.
© AFP/ VALERIE MACON
Самый большой кусок жалобного пирога достался продюсеру и главе Miramax Харви Вайнштейну, которого обвинили в домогательствах несколько десятков известных и не очень женщин.
А вот самым громким вышел скандал с актером Кевином Спейси: из-за сексуального скандала были приостановлены съемки "Карточного домика",
Свадьбы года
Отдать эту номинацию только одной чете было бы несправедливо: первое место разделили три свадьбы.
Одной из самых долгожданных и громких свадеб в этом году стал праздник младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Пиппы. В мужья себе девушка выбрала миллиардера Джеймса Мэттьюса. Свадьба на 200 человек прошла в стеклянном дворце, специально построенном для торжества.
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
Поженились также легендарная теннисистка Серена Уильямс и ее бойфренд, основатель соцсети Reddit Алексис Оганян. В начале сентября, в самый разгар US Open, у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Официально мужем и женой они стали лишь в ноябре.
Еще одним не менее ярким событием этого года стала свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Ракуццо. Известно, что пара дружила с детства — в отношениях Месси и Ракуццо состоят 10 лет. Свадьба получилась шикарной, чего стоит одно только платье невесты, его сшили и привезли из Барселоны в сопровождении двух охранников.
Мамы года
В июне нынешнего года мамой стала самая высокооплачиваемая певица года Бейонсе. За беременностью звезды следил весь мир, а она подарила миру
Анна Курникова и Энрике Иглесиас в конце года, наконец, обрадовали поклонников новостью о том, что стали родителями. В декабре теннисистка
У известной модели Ирины Шейк и голливудского красавчика Бредли Купера родилась дочь. Пара даже попыталась скрыть лицо новорожденной Леи де Сены от любопытных поклонников и фотографов, однако в интернете мгновенно появились снимки счастливых родителей на семейных прогулках с малышкой.
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Певица Бузова, жених Гарри и мама Бейонсе — основные итоги из жизни селебрити в 2017-м.
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