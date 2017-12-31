Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы

Конец декабря — самое подходящее время, чтобы подвести черту во всех сферах жизни. Уходящий год, как и многие другие, оказался щедр на светские новости: сексуальные скандалы, открытия, свадьбы и рождение детей — яркие информационные поводы в обзоре Sputnik.

Прорыв года

Первое место в этой категории делят новоиспеченная певица Ольга Бузова и вновь прибывший хайпожор Дмитрий Маликов.



© Sputnik/ Евгений Одиноков Диджей обвинил Бузову в плагиате и потребовал больше $17 тысяч

Успехам Бузовой можно только позавидовать: за год она выпустила полноценный музыкальный альбом, установила рекорд в русском iTunes и даже стала ведущей на Первом канале . Среди покоренных Бузовой городов оказался и Минск . Клипы Бузовой буквально рвали информационное пространство : видео на песню "Мало половин" за полгода собрало 20 миллионов просмотров. А Instagram певицы и телеведущей по-прежнему остается на первом месте в России.

Популярный в 90-х Дмитрий Маликов в 2017 году вдруг активизировался: выпустил совместный трек со скандальным блогером Юрием Хованским, сходил на интервью к Дудю и снял "кислотный" клип "Император "Твиттера" , который за месяц собрал полтора миллиона просмотров. Кроме того, чтобы в этом году стать "миллионником" в том самом "Твиттере", Маликову не хватило совсем немного.

Помолвка года

Самым громким, несмотря на то, что сделано оно было тихо, стало предложение руки и сердца британского принца Гарри американке Меган Маркл. Ей 36 лет, а он на три года младше, для него этот брак первый, а она уже однажды была замужем.

Своей бабушке-королеве принц представил девушку в начале осени — знакомство с Елизаветой общественность приравняла к помолвке и, как оказалось, не прогадала. Интересно, что руку и сердце актрисы принц попросил ровно через год после официального заявления о том, что они пара. А не так давно стало известно, что свадьба состоится 19 мая будущего года . Также британские СМИ сообщили, что в Кенсингтонский дворец пригласили известного в Лондоне доктора, специализирующегося на подготовке к зачатию и рождению детей.



© REUTERS/ BBC Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри

Слухи ходили разные, но одичалая Игритт и ничего не знающий Джон Сноу все-таки оказались вместе, правда, в реальной жизни, а не в нашумевшем сериале. Актер Кит Харингтон в сентябре сделал предложение свой девушке Роуз Лесли . Пока пара тщетно пыталась скрывать свои отношения, поклонники раз за разом обсуждали сделанные папарацци снимки, на которых влюбленные прогуливались по городу, попивая кофе.

Скандал года

Первое место в категории "Скандал года" занимает нашумевший минувшей осенью флешмоб #metoo. Все участницы движения против сексуального насилия стали "Человеком года" по версии журнала "Time" .

В неприглядных поступках обвинили Чарли Шина, Мэрайю Кэри, Дастина Хоффмана, Джорджа Буша — старшего, Бенни Хилла, Дэвида Блейна и многих других селебрити.

Самый большой кусок жалобного пирога достался продюсеру и главе Miramax Харви Вайнштейну, которого обвинили в домогательствах несколько десятков известных и не очень женщин.

А вот самым громким вышел скандал с актером Кевином Спейси: из-за сексуального скандала были приостановлены съемки "Карточного домика", последний сезон сериала выйдет без актера .

Огласите весь список: кого обвинили в сексуальных домогательствах>>

Свадьбы года

Отдать эту номинацию только одной чете было бы несправедливо: первое место разделили три свадьбы.

Одной из самых долгожданных и громких свадеб в этом году стал праздник младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Пиппы. В мужья себе девушка выбрала миллиардера Джеймса Мэттьюса. Свадьба на 200 человек прошла в стеклянном дворце, специально построенном для торжества.



© AFP/ PATRIK STOLLARZ Дочь Кейт Миддлтон и Уильяма принцессу Шарлотту ждут в детском саду

Поженились также легендарная теннисистка Серена Уильямс и ее бойфренд, основатель соцсети Reddit Алексис Оганян. В начале сентября, в самый разгар US Open, у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Официально мужем и женой они стали лишь в ноябре.

Еще одним не менее ярким событием этого года стала свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Ракуццо. Известно, что пара дружила с детства — в отношениях Месси и Ракуццо состоят 10 лет. Свадьба получилась шикарной, чего стоит одно только платье невесты, его сшили и привезли из Барселоны в сопровождении двух охранников.

Мамы года

В июне нынешнего года мамой стала самая высокооплачиваемая певица года Бейонсе. За беременностью звезды следил весь мир, а она подарила миру не одного наследника, а сразу двоих . И уже спустя месяц показала малышей .

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в конце года, наконец, обрадовали поклонников новостью о том, что стали родителями. В декабре теннисистка родила близнецов — мальчика и девочку . Беременность Курниковой держалась в строжайшей тайне: на публике экс-первый номер мирового рейтинга в парном разряде не появлялась больше года. Вместе пара уже 16 лет.

У известной модели Ирины Шейк и голливудского красавчика Бредли Купера родилась дочь. Пара даже попыталась скрыть лицо новорожденной Леи де Сены от любопытных поклонников и фотографов, однако в интернете мгновенно появились снимки счастливых родителей на семейных прогулках с малышкой.