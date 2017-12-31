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Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы

31.12.2017 20:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Конец декабря — самое подходящее время, чтобы подвести черту во всех сферах жизни. Уходящий год, как и многие другие, оказался щедр на светские новости: сексуальные скандалы, открытия, свадьбы и рождение детей — яркие информационные поводы в обзоре Sputnik.

Прорыв года

Первое место в этой категории делят новоиспеченная певица Ольга Бузова и вновь прибывший хайпожор Дмитрий Маликов.

Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Диджей обвинил Бузову в плагиате и потребовал больше $17 тысяч

Успехам Бузовой можно только позавидовать: за год она выпустила полноценный музыкальный альбом, установила рекорд в русском iTunes и даже стала ведущей на Первом канале. Среди покоренных Бузовой городов оказался и Минск. Клипы Бузовой буквально рвали информационное пространство: видео на песню "Мало половин" за полгода собрало 20 миллионов просмотров. А Instagram певицы и телеведущей по-прежнему остается на первом месте в России.

Популярный в 90-х Дмитрий Маликов в 2017 году вдруг активизировался: выпустил совместный трек со скандальным блогером Юрием Хованским, сходил на интервью к Дудю и снял "кислотный" клип "Император "Твиттера", который за месяц собрал полтора миллиона просмотров. Кроме того, чтобы в этом году стать "миллионником" в том самом "Твиттере", Маликову не хватило совсем немного.

Помолвка года

Самым громким, несмотря на то, что сделано оно было тихо, стало предложение руки и сердца британского принца Гарри американке Меган Маркл. Ей 36 лет, а он на три года младше, для него этот брак первый, а она уже однажды была замужем.

Своей бабушке-королеве принц представил девушку в начале осени — знакомство с Елизаветой общественность приравняла к помолвке и, как оказалось, не прогадала. Интересно, что руку и сердце актрисы принц попросил ровно через год после официального заявления о том, что они пара. А не так давно стало известно, что свадьба состоится 19 мая будущего года. Также британские СМИ сообщили, что в Кенсингтонский дворец пригласили известного в Лондоне доктора, специализирующегося на подготовке к зачатию и рождению детей.

Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы
© REUTERS/ BBC
Обаму могут пригласить на свадьбу принца Гарри

Слухи ходили разные, но одичалая Игритт и ничего не знающий Джон Сноу все-таки оказались вместе, правда, в реальной жизни, а не в нашумевшем сериале. Актер Кит Харингтон в сентябре сделал предложение свой девушке Роуз Лесли. Пока пара тщетно пыталась скрывать свои отношения, поклонники раз за разом обсуждали сделанные папарацци снимки, на которых влюбленные прогуливались по городу, попивая кофе.

Скандал года

Первое место в категории "Скандал года" занимает нашумевший минувшей осенью флешмоб #metoo. Все участницы движения против сексуального насилия стали "Человеком года" по версии журнала "Time".

В неприглядных поступках обвинили Чарли Шина, Мэрайю Кэри, Дастина Хоффмана, Джорджа Буша — старшего, Бенни Хилла, Дэвида Блейна и многих других селебрити.

Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы
© AFP/ VALERIE MACON
"Чудовище" Вайнштейн: Хайек обвинила продюсера в шантаже и приставаниях

Самый большой кусок жалобного пирога достался продюсеру и главе Miramax Харви Вайнштейну, которого обвинили в домогательствах несколько десятков известных и не очень женщин.

А вот самым громким вышел скандал с актером Кевином Спейси: из-за сексуального скандала были приостановлены съемки "Карточного домика", последний сезон сериала выйдет без актера.

Огласите весь список: кого обвинили в сексуальных домогательствах>>

Свадьбы года

Отдать эту номинацию только одной чете было бы несправедливо: первое место разделили три свадьбы.

Одной из самых долгожданных и громких свадеб в этом году стал праздник младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — Пиппы. В мужья себе девушка выбрала миллиардера Джеймса Мэттьюса. Свадьба на 200 человек прошла в стеклянном дворце, специально построенном для торжества.

Светские итоги года: скандалы, свадьбы и прорывы
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
Дочь Кейт Миддлтон и Уильяма принцессу Шарлотту ждут в детском саду

Поженились также легендарная теннисистка Серена Уильямс и ее бойфренд, основатель соцсети Reddit Алексис Оганян. В начале сентября, в самый разгар US Open, у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Официально мужем и женой они стали лишь в ноябре.

Еще одним не менее ярким событием этого года стала свадьба Лионеля Месси и Антонеллы Ракуццо. Известно, что пара дружила с детства — в отношениях Месси и Ракуццо состоят 10 лет. Свадьба получилась шикарной, чего стоит одно только платье невесты, его сшили и привезли из Барселоны в сопровождении двух охранников.

Мамы года

В июне нынешнего года мамой стала самая высокооплачиваемая певица года Бейонсе. За беременностью звезды следил весь мир, а она подарила миру не одного наследника, а сразу двоих. И уже спустя месяц показала малышей.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в конце года, наконец, обрадовали поклонников новостью о том, что стали родителями. В декабре теннисистка родила близнецов — мальчика и девочку. Беременность Курниковой держалась в строжайшей тайне: на публике экс-первый номер мирового рейтинга в парном разряде не появлялась больше года. Вместе пара уже 16 лет.

У известной модели Ирины Шейк и голливудского красавчика Бредли Купера родилась дочь. Пара даже попыталась скрыть лицо новорожденной Леи де Сены от любопытных поклонников и фотографов, однако в интернете мгновенно появились снимки счастливых родителей на семейных прогулках с малышкой.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Певица Бузова, жених Гарри и мама Бейонсе — основные итоги из жизни селебрити в 2017-м.

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