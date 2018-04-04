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Равков рассказал о приоритетах развития белорусской армии в 2018 году

31.12.2017 21:22 — Новости Общества | БелТА  
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Равков рассказал о приоритетах развития белорусской армии в 2018 году
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия в 2018 году продолжит кропотливую работу по исполнению плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года. Об этом 31 декабря на телеканале "Беларусь 1" сообщил министр обороны Андрей Равков, сообщает БЕЛТА.

Приоритетными в плане определены такие направления, как перевооружение радиотехнических войск, радиоэлектронная разведка, автоматизация процессов управления, беспилотники. В войска будут поступать новые образцы вооружения, рассказал Андрей Равков.

Министр подчеркнул, что план исполняется до запятой, потому что главой государства для этого приняты все решения. "Всем необходимым мы обеспечены", - отметил Андрей Равков.

Руководитель оборонного ведомства, подводя итоги 2017-го, сказал, что для белорусских ВС год выдался напряженным. Армия отработала немало значимых мероприятий, в том числе совместное стратегическое учение "Запад-2017". Поводом для гордости министр назвал наличие у белорусских войск реактивной системы залпового огня "Полонез" - ракетного вооружения, которое служит сильнейшим элементом стратегического сдерживания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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