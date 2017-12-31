1 января, в 6.55, в брестском областном роддоме раздался первый в 2017 году плач новорожденного. На свет появилась маленькая София Вольшинец — здоровая доношенная красивая малышка весом 2 кг 900 гр.





Семья Вольшинец живет в частном секторе Бреста. Маленькая София к обеду уже успела раз поспать и хозяйничает с мамой на кухне. Гости для нее стали неожиданностью: в графике между дневным сном и кормлением значился моцион, но никак не праздные беседы. Поэтому с тоненьким «а-а-а-а», выражающим то ли испуг, то ли негодование по поводу сорванных планов, девочка бежит сначала к маме, потом к отцу. В папиных объятиях успокаивается. Надо признать: София — девочка впечатлительная, импульсивная, но отходчивая.





София родилась 1 января и стала первым ребенком 2017 года, появившимся в брестском роддоме. Как признается мама Елена, для нее новогодние роды стали неожиданностью.

— У меня срок был 10 января. Я знала, что раньше получится — плюс-минус, думала, в Рождество. Когда на работе спрашивали, шутила, что Новый год встречу и поеду в роддом. Так и получилось.

Первые признаки того, что этот Новый год станет для семьи особенным, начали появляться около 21.00, 31 декабря.

— Я купала старшего ребенка — и начались схватки. Даже не предполагала, что так все быстро будет, — рассказала мама Софии.





Семья Вольшинец села за праздничный стол — но схватки усиливались.

— Около 1.00 мы поняли, что надо ехать в роддом. Водителя у нас не было, и мы позвонили в скорую. Они быстро приехали, но доктор была очень злой, отчитывала, мол, как это так, не оставили водителя. А мы ведь не планировали, думали, позже будет. Помню, была перекрыта улица Ленина из-за народных гуляний, ехали в объезд.





Роды прошли спокойно. В 6.55 на свет появилась София.

— Потом в палату отправили. Никаких Дедов Морозов не было. Мне тогда было не до Нового года и не до поздравлений. Утром 1 января к нам пришли журналисты. Не успели глаза открыть, прийти в норму, собраться с мыслями — а у тебя уже что-то спрашивают. Еще и ребенка тебе приносят, она плачет. Хотелось одного — чтобы поскорее все ушли.

Видео: ТРК «Брест»

Имя своей девочке родители придумали не сразу.

— У нас с именами всегда проблема. Мы сыну старшему долго не могли придумать — он у нас месяц «ходил» без имени. Что-то жене нравится, что-то мне. И Софией мы дочь назвали не сразу.





Время в ожидании двух праздников — своих первых Нового года и дня рождения — маленькая София коротает за сном, прогулками и играми.

— А потом надо будет два подарка дарить, — смеется мама Елена.

«В мой день рождения у всех выходной»

Брестчане, родившиеся в новогоднюю ночь, в беседе с TUT.BY говорят, что 31 декабря для них — большой праздник.



— Я каждый раз вдвойне жду Новый год, так как на него выпадает мой день рождения, — рассказала TUT.BY Валентина Ряшенцева, родившаяся ночью 1 января. — Мы просто отмечаем Новый год, потом ждем немного до моего часа рождения — до 01.40 — и продолжаем отмечать! В детстве было немного обидно, что мой праздник выпадал на Новый год, на красный день календаря — у всех в мой день был выходной.

Близкие собираются поздравить Ваалентину в новогоднюю ночь, а друзья приходят после праздника:

— 1 января или в другой день, когда все смогут собраться. Бывало, и 5 января отмечала все еще день рождения.



Александр Бобко родился 1 января 1995 года. Новый год празднует с родными и близкими вместе с днем рождения.

— В детстве было обидно. У всех два праздника в год, а у меня один. И подарок один за два. Сейчас уже смирился. Зато на каждый Новый год все у меня собираются, празднуем все вместе. Ну и большой плюс: в мой день рождения у всех выходной.