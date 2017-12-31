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"Нашли не в капусте, а под елкой". История подруг, которые родились (а одна - и родила) в Новый год

01.01.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывают же в жизни совпадения! Двух гродненских подруг зовут одинаково — Светланами. Но объединяет их не только это. После их знакомства в студенческие годы выяснилось удивительное обстоятельство. Девушки родились в один день — 31 декабря. Более того, это случилось в один и тот же год в единственном тогда на весь город роддоме. После рождения пути девочек разошлись, чтобы через много лет их судьбы снова пересеклись.


— Мы спрашивали у своих мам, помнят ли они друг друга, но нет. Роддом был тогда один на целый город, но они явно лежали в разных палатах, — говорит одна из Светлан.

Девушки познакомились на первом курсе института. Изучали экономику и учились на одном потоке. О том, что у них день рождения в один день, не догадывались до первого совместного студенческого Нового года: одна в разговоре упомянула, что родилась накануне праздника, вторая рассмеялась — я тоже.


Светлана Странковская. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Мы еще долго удивлялись такому совпадению, а потом привыкли, ведь дружим уже много лет, — говорит Светлана Странковская и, смеясь, добавляет, что она не единственный новогодний подарок в своей семье — ее сын Артем тоже родился 31 декабря!

 — Сын должен был родиться 25 декабря. Я всем говорила, что 31-го буду уже дома, но получилось иначе. Поэтому для нас Новый год — самый настоящий наш день. Сын радуется: «Хорошо, что все друзья легко запоминают, когда мой день рождения». Это, наверное, единственный плюс. А так — одни проблемы. Гости очень быстро забывают про то, что у тебя день рождения: сразу после первого тоста, который поднимают за меня и сына, все переходят на новогоднюю тематику.

Вторая Света подтверждает — день накануне Нового года в их семье всегда выглядел примерно так: в гости заглядывали друзья, чтобы поздравить именинницу, а потом приходили родные и близкие уже праздновать Новый год.


Светлана Печинская. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Получается, что готовить еду приходится заранее. С утра начинаешь праздновать день рождения, а к вечеру, когда надо садиться за новогодний стол, уже ничего не хочется. Поэтому сейчас с семьей мы стараемся 31 декабря выйти в какое-то кафе. Празднуем в узком кругу. Потом уже садимся за новогодний стол. Еще проблема, что 31 декабря хочется увидеть друзей, но они-то ведь тоже готовятся к Новому году, который традиционно считается семейным праздником.

Вот и получается, признается Светлана Печинская, что день рождения проходит как-то незаметно во всей этой предновогодней суете. Вторая девушка проблему решила по-другому:

— Мой день рождения отмечаем в первых числах января. На Новый год идем или в ресторан, или в гости, чтобы избежать больших застолий. Сыну уже 18 лет, и в свой праздник он общается с друзьями — идут, например, в пиццерию. Для меня с момента его рождения было очень важным, чтобы для ребенка в этот день было два подарка: один как имениннику, а второй — от Деда Мороза. Вспоминаю свое детство, когда многое было в дефиците, тогда я нередко получала один подарок. Вот это было обидно!


— У меня была похожая ситуация. Денег у родителей было немного, и, когда я обижалась, они говорили: «Вот тебе еще и конфеты». А хотелось-то два больших подарка! Это сейчас понимаю уже, что Дед Мороз не всесильный, — смеется вторая Светлана.

И все-таки девушки признаются, что из-за того, что родились 31 декабря, их жизнь стала несколько необычной: в детстве они даже немного гордились такой датой рождения и считали себя своеобразными новогодними подарками. Родители так и говорили: мол, тебя, доченька, нашли не в капусте, а под елкой.

 
Теги: знакомства
 
 
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Девушки родились в один день - 31 декабря. Более того, это случилось в один и тот же год в единственном тогда на весь город роддоме.

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