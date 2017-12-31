«Отмечать два праздника в один день классно — это же такая экономия», — подумаете вы. Но если это вы родились в Новый год, то сэкономить могут уже на вас, подарив один подарок место двух. Некоторые же и вовсе забывают поздравить в предновогодней суете. Спросил рожденных в Новый год могилевчан, как им со всем этим живется.

«Ни за что не хотели бы родиться в другой день»



Фото из личного архива

Третьекурснику Вячеславу Черникову 31 декабря исполнится 21 год. Он учится в Белоруской государственной сельскохозяйственной академии и является председателем профбюро студентов своего факультета.

— Ни за что не хотел бы родиться в другой день, — говорит Вячеслав. — Люди очень удивляются, когда узнают дату моего рождения — и это меня до сих пор радует. Считаю, что мы — те, кто родились 31 декабря или 1 января, — самые лучшие новогодние подарки для наших близких.

День рождения Вячеслав Черников празднует в кругу семьи — это традиция. В детстве все было «по стандарту»: торт, свечи, сладкий стол. Сейчас уже выходит по-разному, но самый запоминающийся, говорит, — день 20-летия:

— С утра 31 декабря сестра с мужем разбудили меня с тортом и воздушными шариками в руках. Меня это приятно удивило и напомнило детство, когда я задувал свечи и загадывал желание.

31 декабря Вячеславу всегда дарят один подарок. Говорит, дело не в экономии — он сам так просит. А друзья и родственники называют именинника «ты наш новогодний малыш».



Фото из личного архива

Студент Могилевского университета продовольствия из Жлобина Алексей Шацкий и мама двоих малышей Татьяна Пастушенко тоже родились 31 декабря, и празднование дня рождения у них плавно перетекает в новогоднюю ночь. Подарков, говорят, дарят «когда два, а когда один — но серьезный».

— Зато стол всегда один и большой, — улыбается Алексей. Ему вчера исполнился 21 год. — А люди и правда почему-то удивляются, когда узнают о дате рождения, шутят, но я не обращаю внимания.



Фото из личного архива

— В детстве всегда праздновали сначала мой день рождения, а потом Новый год. Так и сейчас: начинаем отмечать мой праздник около восьми вечера в кругу друзей и родных, а потом наступает новогодняя ночь, — рассказывает Татьяна, которой исполнилось 27 лет. — Друзья и родственники всегда говорили, что классно родиться в преддверии Нового года.

«Ни одного нормального дня рождения за 36 лет»

— А я очень хотел бы родиться в любой другой день, но только не 31 декабря. Не поверите, но ни разу за 36 лет не отмечал нормально день рождения — друзей невозможно собрать: все Новый год празднуют, а это семейный праздник, — говорит могилевчанин Максим.

Мужчина сейчас живет и работает в Москве. Это 31 декабря он праздновал с матерью. На 18-летие сына она призналась, что вообще-то родила его в 00.17 первого января. Но врачи посоветовали записать как рожденного 31 декабря, «чтобы в детский сад и школу не пошел на год позже».

— И даже если бы день рождения официально был 1 января, все равно мало что бы изменилось, — считает Максим. — Я как-то хотел собрать родных, друзей в ресторане 31 декабря. Но все начали по одному отказываться — Новый год же. Я и бросил эту затею.

Мужчине запомнилось 31 декабря в год, когда он был 5-классником: говорит, пришел с тренировки — и увидел празднично накрытый стол и ребят с тортом и подарками. «Наверное, это был единственный настоящий день рождения за всю мою жизнь», — задумчиво говорит Максим.

«Новогодняя семья»

В семье Максима Шуменкова новогодние дни выдались «урожайными» на именинников: у него, его родной сестры и племянницы дни рождения — с разницей в 3−4 дня. Максим — главный новогодний именинник: родился 31 декабря, и вчера ему исполнилось 24. Парень работает слесарем на «Бабушкиной крынке» и учится заочно в сельхозакадемии в Горках.



Фото из личного архива

— Знаете, что обидно? Что 31 декабря нельзя на пару часов пойти в кафе с друзьями посидеть — везде спецобслуживание. А еще невозможно собрать всех, кого хочешь, именно 31 декабря — все по магазинам еще бегают, салаты нарезают. А поздравить могут и 1 января — в предновогодней суете забывают, — говорит могилевчанин.

Но Максим не в обиде. Раньше ему хотелось, чтобы день рождения у него был, например, летом, но сейчас его все устраивает: праздничный стол в любом случае есть.

— Помню, кто-то из друзей пошутил, что моей девушке повезло — не нужно на два подарка тратиться, — говорит могилевчанин. — А вообще, есть что-то необычное в том, чтобы родиться 31 декабря. Я рад, что получился такой — необычный.