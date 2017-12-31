Жителю Витебска Максиму Головешко рано утром 1 января исполнилось 24 года. Но отмечать день рождения и заодно наступивший 2018-й он будет позже. Максим — лейтенант милиции. И в праздничную ночь, когда все пьют шампанское и запускают фейерверки, он на службе.



Максим Головешко

— Я родился в городском поселке Бешенковичи. Когда мне исполнилось 5 лет, родители переехали в Витебск. Но Новый год по традиции мы всегда отмечаем у бабушки и дедушки в Бешенковичах. Собираются близкие, и все меня поздравляют с моим двойным праздником, — делится Максим.

То, что день рождения совпадает с празднованием Нового года, мальчик понял годика в четыре.

— В детстве я ждал Нового года. Ведь это всегда сказочная праздничная атмосфера. Украшал с бабушкой и дедушкой квартиру, выбирал с ними елку, наряжал ее. Писал письма Деду Морозу. А утром 1 января просыпался и бежал смотреть, что под елкой. Подарки к Новому году и дню рождения родные мне обычно не разделяли, просто дарили вдвойне. Да и сейчас, во взрослой жизни, этот праздник все равно связан с надеждами — от каждого года ждешь для себя и семьи чего-то лучшего.

Служить в милиции Максим мечтал с детства: перед глазами был пример отца — Николая Головешко. До выхода на пенсию он работал начальником отдела по раскрытию преступлений против личности УВД Витебского облисполкома. После школы парень поступил в Могилевский институт МВД. Потом перевелся на заочное отделение юрфака Витебского госуниверситета. Работал в патрульно-постовой службе, роте конвойной службы. После окончания вуза перешел в угрозыск.





— На службе праздник проходит последние 6 лет, — подсчитывает молодой человек. — Первый «милицейский» Новый год встретил в казарме. А теперь 5 лет подряд сутки с 31 декабря на 1 января — на дежурстве.

— Не обидно, что все люди гуляют, а вы и в день рождения, и на Новый год на работе?

— Да нет, в большие праздники все сотрудники милиции переведены на усиленный вариант несения службы. Но зато потом, после «новогодних» суток, дают выходной, и можно отметить праздник с семьей.

В том, что родился в новогоднее утро, Максим не видит ничего необычного. Но, говорит, многие не сразу верят, что он отмечает день рождения 1 января.

— Думают, что шучу. Ну, а потом, конечно, поздравляют.

И вдруг рассказывает:

— А самое уникальное в моей биографии — что роды у мамы принимала… бабушка! Она тогда работала в роддоме акушеркой. Бабушка до сих пор вспоминает, что это необыкновенное ощущение — принять на руки не просто очередного новорожденного, а собственного внука.