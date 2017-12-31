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Поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко с Новым годом
01.01.2018 00:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Дорогие друзья!
Незаметно, но уверенно и необратимо наступает новый, 2018-й год. В эти минуты особенно ощутимо, как мимолетно время. Да, главное отличие нашего времени – его стремительный бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке. Стоять – это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот, самый желанный, результат. Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо. Хоть на мгновение. Чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова.
Предновогодние минуты – именно такое мгновение. Сейчас, когда до боя часов остается совсем немного времени, вспоминаем главное, думаем о будущем.
© Sputnik / Виктор Толочко
В уходящем году нами приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их – дело многих лет.
В этой связи мое обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас открыты все двери, вы обязаны взять эту неимоверно трудную высоту. За вами – будущее страны.
А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед. Уберечь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное.
Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у нас – много важных дел во всех сферах жизни страны. И будущий год – канун
Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость – основные принципы нашего государства. Беларусь – страна, устремленная в будущее. Основа нашего развития – высокие технологии, наука, это так. Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным столом.
Дорогие друзья, главным достоянием белорусской земли были и остаются люди. За всеми достижениями стоите именно вы: умные, талантливые, целеустремленные. Те, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье каждого своего пациента, кто стоит на страже закона и порядка, охраняет границы, обеспечивает оборону и безопасность нашей страны, занимает государственные посты, кто работает в шахтах и заводских цехах, на строительных площадках и в сельском хозяйстве, кто растит и воспитывает детей, успешно передает знания школьникам и студентам, продвигает науку, кто своим творчеством или спортивными успехами прославляет родину.
Отдельное поздравление – тем, кто встречает Новый год не за семейным столом, а
Дорогие друзья, через считанные секунды мы откроем новую главу своей жизни. Пока все ее 365 страниц чисты, а что будет вписано в нашу историю – зависит от каждого из нас.
От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал мирным, успешным и благополучным. Будьте щедрыми на чувства, дорогие своим родным и близким самое дорогое – тепло сердец, внимание и заботу! И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра.
Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом, Беларусь!
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с наступлением 2018 года, Sputnik публикует полный текст поздравления главы государства.
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