Поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко с Новым годом

Дорогие друзья!

Незаметно, но уверенно и необратимо наступает новый, 2018-й год. В эти минуты особенно ощутимо, как мимолетно время. Да, главное отличие нашего времени – его стремительный бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке. Стоять – это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот, самый желанный, результат. Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо. Хоть на мгновение. Чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова.

Предновогодние минуты – именно такое мгновение. Сейчас, когда до боя часов остается совсем немного времени, вспоминаем главное, думаем о будущем.



© Sputnik / Виктор Толочко Новогодние обращения президента: как поздравляет Лукашенко?

В уходящем году нами приняты решительные меры по совершенствованию экономики, что неминуемо приведет к изменению нашего общества. Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их – дело многих лет.

В этой связи мое обращение к молодежи: дерзайте, творите! Для вас открыты все двери, вы обязаны взять эту неимоверно трудную высоту. За вами – будущее страны.

А вам, старшему поколению, думать о покое не получится. Вы нам нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед. Уберечь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное.

Сейчас дорог каждый день для созидательной работы. Впереди у нас – много важных дел во всех сферах жизни страны. И будущий год – канун великих спортивных событий международного масштаба. К нам приедут тысячи гостей и, как настоящие хозяева белорусской земли, мы объединимся и приведем наш общий дом в надлежащий порядок. Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя, надо сделать страну образцовой, чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплое воспоминание о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей родиной – ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире.Именно за такую страну, свободную, независимую, наши предки боролись. Чтобы мы, живущие на этой земле, были здесь настоящими хозяевами.

Преемственность, уважение к заслугам каждого человека, равенство и справедливость – основные принципы нашего государства. Беларусь – страна, устремленная в будущее. Основа нашего развития – высокие технологии, наука, это так. Но всегда будет востребован труд рабочего и крестьянина. Благодаря их стараниям мы сегодня за богатым праздничным столом.

Дорогие друзья, главным достоянием белорусской земли были и остаются люди. За всеми достижениями стоите именно вы: умные, талантливые, целеустремленные. Те, кто ежедневно борется за жизнь и здоровье каждого своего пациента, кто стоит на страже закона и порядка, охраняет границы, обеспечивает оборону и безопасность нашей страны, занимает государственные посты, кто работает в шахтах и заводских цехах, на строительных площадках и в сельском хозяйстве, кто растит и воспитывает детей, успешно передает знания школьникам и студентам, продвигает науку, кто своим творчеством или спортивными успехами прославляет родину.

Отдельное поздравление – тем, кто встречает Новый год не за семейным столом, а на рабочем месте . Пусть эта ночь будет для вас спокойной и праздничной.

Дорогие друзья, через считанные секунды мы откроем новую главу своей жизни. Пока все ее 365 страниц чисты, а что будет вписано в нашу историю – зависит от каждого из нас.

От всей души я желаю, чтобы наступающий год стал мирным, успешным и благополучным. Будьте щедрыми на чувства, дорогие своим родным и близким самое дорогое – тепло сердец, внимание и заботу! И пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра.

Счастья вам, дорогие друзья! С Новым годом, Беларусь!