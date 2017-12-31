Милиция рассказала о спокойной новогодней ночи

МИНСК, 1 янв — Sputnik. Общественный порядок в новогоднюю ночь был обеспечен в Беларуси в полной мере, сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел (МВД) республики.

Белорусская милиция накануне перешла на усиленный вариант несения службы, который продлится до 2 января.

"Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Благодаря принятым сотрудниками органов внутренних дел мерам, направленным на охрану общественного порядка, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано", — рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

"В местах проведения праздничных гуляний предпринимались дополнительные меры безопасности: был организован контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, изменялась схема движения автотранспорта", — уточнили в МВД.

Начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян отметил, что сейчас оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной.