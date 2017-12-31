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МВД: новогодняя ночь в стране прошла спокойно

01.01.2018 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, сообщил начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

Общественный порядок в стране в новогоднюю ночь обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни несут службу в усиленном режиме. В местах проведения праздничных гуляний был организован контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, изменялась схема движения автотранспорта.

Кроме этого, проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, белорусская милиция приняла решение ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий.

Новогодние гуляния продолжаются. МВД напоминает об осторожном обращении с пиротехникой и призывает воздержаться от покупки несертифицированной продукции.

 
 
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Проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, белорусская милиция приняла решение движение грузовиков и большегрузов и...

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