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МВД: новогодняя ночь в стране прошла спокойно
01.01.2018 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, сообщил начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.
Общественный порядок в стране в новогоднюю ночь обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни несут службу в усиленном режиме. В местах проведения праздничных гуляний был организован контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, изменялась схема движения автотранспорта.
Кроме этого, проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, белорусская милиция приняла решение ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и блокировать подъезды к территории проведения массовых мероприятий.
Новогодние гуляния продолжаются. МВД напоминает об осторожном обращении с пиротехникой и призывает воздержаться от покупки несертифицированной продукции.
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Проанализировав террористические акты, совершенные в ряде европейских стран, белорусская милиция приняла решение движение грузовиков и большегрузов и...
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