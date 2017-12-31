|
Возвращение Домрачевой, упрощение бизнеса и дешевый шенген. Чего ждать от 2018-го года
01.01.2018 11:00 — Новости Общества | Tut.by
2018-й принесет нам много нового и неожиданного, хорошего и не очень. Медали на Олимпиаде, детское «Евровидение», вступление в силу IT-декрета — это далеко не все события, которых мы ждем в новом году. Мы надеемся, что в 2018-м…
Бизнесу будет проще
Уже с 1 января 2018 года интернет-магазины смогут применять упрощенную систему налогообложения. Это важное
В конце февраля заработает большинство
А в конце марта 2018 года вступит в силу декрет № 8,
Ипэшникам дадут право выбора
Индивидуальные предприниматели по-прежнему ждут обещанные изменения по уплате взносов в ФСЗН. Напомним, ИП
В октябре министр труда Ирина Костевич
Декрет по тунеядству забудут
Обновленный горемычный декрет по тунеядству так и не подписан. При этом вице-премьер Василий Жарко 21 декабря
Напомним, в ноябре глава Администрации президента Наталья Кочанова
Всего за время введения декрета № 3 налоговики
Покупать за границей можно будет больше
В Беларуси
Кроме того, в Беларуси могут появиться магазины беспошлинной торговли на въезде в страну.
Система поступления в гимназии станет понятнее
В прошлом году родителям гимназистов и тех, кто только собирается туда поступать, пришлось поволноваться. Министерство образования
Шенген подешевеет, а иностранцы смогут оставаться в Беларуси без виз дольше
Беларусь открылась миру в начале прошлого года. Безвиз существует для туристов 80 стран, однако действует он только при прилете в аэропорт и только на пять дней. Весь год на разных уровнях говорили, что количество дней по безвизу будет увеличено — минимум
И конечно, же мы очень ждем скидки на шенгенские визы для белорусов. МВД
Белорусы завоюют 4−5 медалей на зимней Олимпиаде
Главное спортивное событие года стартует 9 февраля. Именно в этот день в Пхенчхане будет зажжен огонь XXXIII Зимних Олимпийских игр. Ожидается, что Беларусь будет представлена в шести видах спорта, но наши основные надежды традиционно будут связаны с биатлоном и фристайлом.
До Сочи-2014 Беларусь никогда не завоевывала на Зимних играх более трех наград, но четыре года назад случился настоящий прорыв: Дарья Домрачева выиграла три гонки, фристайлисты Антон Кушнир и Алла Цупер стали лучшими в лыжной акробатике, а биатлонистка Надежда Скардино пополнила копилку сборной бронзой. После допингового скандала с участием российской команды еще одну, бронзовую, медаль получил лыжник Сергей Долидович.
Все белорусские медалисты Сочи отправляются и в Пхенчхан. За прошедшие с прошлых Игр 4 года Дарья Домрачева и Алла Цупер успели сходить в декретный отпуск, Антон Кушнир сделал перерыв в карьере и вновь вернулся на ведущие позиции, а Сергею Долидовичу ради поездки в Южную Корею пришлось организовывать краундфандинг.
Да, возможно, лидеры белорусской команды сейчас не в той форме, которая позволила им собрать рекордный медальный урожай в Сочи, но рассчитывать на подиумы в Пхенчхане у нас все равно есть все основания. Ожидается, что по итогам Игр белорусские спортсмены смогут завоевать 4−5 медалей.
Болельщики смогут попасть на Мундиаль
Чемпионат мира по футболу никогда не был для белорусов так близок. Речь, конечно же, не о нашей сборной, а о болельщиках, которым теперь не нужно лететь в ЮАР или Бразилию, а достаточно посетить соседнюю Россию, 11 городов которой примут Мундиаль с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Впрочем, попасть на чемпионат не так и просто. С момента жеребьевки группового этапа, которая прошла менее месяца назад, зафиксировано уже более 2 миллионов заявок на покупку билетов. На многие поединки число заявок превосходит количество доступных мест, а это значит, что желающих попасть на матчи ждет жеребьевка.
Так что у белорусских болельщиков остается два варианта: либо рассчитывать на удачу при распределении билетов на интересные матчи, либо прочувствовать футбольный праздник с помощью менее рейтинговых поединков. Говорят, не очень большим спросом пользуется встреча между Тунисом и Панамой в Саранске.
Победим на Евровидении. Хотя бы детском
«Евровидение» в Беларуси — больше чем «Евровидение». Это настоящий бой, а победа — дело всей жизни. Но если во «взрослом» «Евровидении» мы часто играем роль статистов, то в «детском» находимся среди лидеров. За 13 лет юные исполнители из нашей страны дважды занимали первое место (Ксения Ситник в 2005-м и Алексей Жигалкович в 2007-м), один раз — второе и еще два раза — третье. Несколько раз Беларусь была в шаге от вершины (например, в прошлом, 2017-м Хелена Меераи заняла пятое место). Впрочем, в этом году у нас есть надежный талисман против судейского «произвола»: родные стены.
Хорошего года нам всем!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2018-й принесет нам много нового и неожиданного, хорошего и не очень. Медали на Олимпиаде, детское "Евровидение", вступление в силу IT-декрета - это далеко не все...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии