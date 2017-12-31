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Шуневич не знает, сколько у него пистолетов

01.01.2018 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич рассказал о своем увлечении – коллекционировании оружия, сообщает телеканал "Беларусь 1".

"Хобби — слежу за новинками оружейного рынка. Я потомственный охотник. У меня большая коллекция оружия. Сильно помешан на этом", — рассказал Шуневич в итоговой программе "Главный эфир".

Глава МВД подчеркнул, что для своего увлечения ему пришлось получить специальную лицензию, так как "превысил все допустимые пределы по оружию". "Одних пистолетов не знаю сколько", — сказал он.

Вместе с тем Шуневич обратил внимание, что реальных (пистолетов) только три, остальные же являются макетами. "Раритетных нигде не возьмешь. По закону нельзя. А наградных только три", — пояснил министр.

Ранее Шуневич рассказал, почему каждый год 9 Мая он надевает форму НКВД. По словам министра, в этой форме представители органов охраны порядка работали в тяжелое послевоенное время, боролись с вооруженными бандами, защищали людей от уголовников и нацистских "недобитков".

 
Теги: Минск
 
 
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Министр признался, что у него есть специальная лицензия, потому что количество оружия превысило все пределы.

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