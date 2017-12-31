В Витебске появился клуб активного долголетия

Клуб активного долголетия появился в Витебске, сообщил главный врач областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии Виктор Спиридонов.

Заседания клуба проходят еженедельно на базе этого центра. Его участники — горожане, желающие узнать больше об основах здорового образа жизни, отказе от вредных привычек, обучиться самоконтролю за состоянием здоровья, получить знания о нетрадиционных методах лечения.

Как правило, в клубе собирается около 30 человек разного возраста. Занятия проходят в непринужденной форме под руководством врачей различных специальностей. В клубе несколько групп: в них входят люди, которым интересны скандинавская ходьба, нетрадиционные методы лечения, психологическая коррекция, апитерапия и лечение продуктами пчеловодства, восточная медицина, подология (уход за ступнями ног) и др.

«Забота о своем здоровье и долголетии — личное дело каждого. Этому способствует и мода на здоровый образ жизни, и свободный доступ к любой информации, и многообразие фармацевтических препаратов. Вместе с тем, чтобы разобраться во всем и определить правильный подход, людям зачастую не хватает специальных знаний и совета профессионала. Именно эту задачу и призван решать наш клуб активного долголетия», — добавил Виктор Спиридонов.