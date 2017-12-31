В Бресте на деньги Евросоюза откроют кабинет собакотерапии

В предстоящий Год Собаки в Бресте стартует новый социальный проект. Речь идет о канистерапии — методике реабилитации людей с ограниченными возможностями при помощи собак. Спонсором проекта выступает Европейский союз. Соответствующий грант (60 тысяч евро) в рамках программы трансграничного сотрудничества выиграло под занавес 2017-го ОО «Брестский областной союз предпринимателей „Содействие“». Уже определено, что партнером проекта станет центр медицинской реабилитации «Тонус», пишет «Вечерний Брест».



Фото: Елена Бычкова

«Сейчас основная задача — подготовить помещение, специалистов и самих собак, которые будут участвовать в реализации данного проекта. Мы намерены привлекать подготовленных специалистов из России, Украины, где уже налажена эта работа. И только через год начнем непосредственно работать с пациентами. Планируем охватить всю Брестскую область», — рассказал «Вечерке» Владимир Мазалов, председатель ОО «Брестский союз предпринимателей «Содействие».

В канистерапии неважно, какой породы четвероногий доктор, лишь бы ему не была свойственна агрессия. Все собаки обязательно проходят тестирование перед тем, как их допускают к людям. Например, инструкторы громко разговаривают или роняют предметы, хватают пса за морду, лапы, хвост, рассыпают корм, который он не должен брать, проверяют другие навыки.

По словам директора центра «Тонус» Андрея Богдановича, этот проект очень важен для медиков и их маленьких пациентов, которых на дневном пребывании более 100:

«Людям с ограниченными возможностями прежде всего необходим контакт с другими людьми и животными, чтобы лучше адаптироваться в обществе. Особенность животных, в частности собак, в том, что они не дают оценку тем или иным свойствам человека, а просто помогают ему, отдавая свои силы и энергию. Животные могут помочь нашим пациентам преодолеть как психологические, так и физические проблемы. Специальные упражнения позволяют людям улучшать свое состояние, а регулярное общение с домашними питомцами приносит хорошее настроение и ясность ума. Поэтому зоотерапия рассматривается во всем мире как достаточно эффективный способ реабилитации и лечения. Канистерапия — одно из таких направлений, которое в Беларуси практически не используется. Хотя методика сама по себе очень перспективная и многообещающая в плане расширения спектра воздействия на пациентов, с точки зрения коррекции и реабилитации.