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Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 января
01.01.2018 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки, в основном дождь.
В отдельных районах прогнозируется туман, ночью и утром - слабый гололед.
Ветер ожидается южный, умеренный.
Температура воздуха в ночные и утренние часы составит -3...3°С, во второй половине дня будет от 0 до 5°С.
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Ветер ожидается южный, умеренный.
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