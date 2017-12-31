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Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 января

01.01.2018 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Дожди и туман ожидаются в Беларуси 2 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Будет облачно. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки, в основном дождь.

В отдельных районах прогнозируется туман, ночью и утром - слабый гололед.

Ветер ожидается южный, умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит -3...3°С, во второй половине дня будет от 0 до 5°С.

 
 
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Ветер ожидается южный, умеренный.

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