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В Гомеле на месте сгоревших елок наводят порядок
01.01.2018 14:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 1 янв — Sputnik. Гомельские власти поручили навести порядок на площадках, где в новогоднюю ночь сгорели две 15-метровые елки, сообщает корреспондент Sputnik.
На площадках, где стояли новогодние деревья, наводится порядок. Уцелевшие 15-метровые стальные конусы разобраны. У библиотеки имени Ленина сейчас убирают металлическое основание сгоревшего дерева. Для праздничных мероприятий конструкции уже не годятся, сообщили Sputnik в районной администрации.
В настоящий момент на площадке у библиотеки находится генеральный директор Гомельского городского ЖКХ Виктор Кулаго, который распорядился навести порядок в кратчайшие сроки.
"Чтобы здесь была идеальная чистота", – поручил рабочим-коммунальщикам Кулаго.
Случившееся местные власти отнесли к ЧП и по этому поводу уже провели ряд совещаний.
Причиной возгорания в обоих случаях рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пострадавших нет. По факту случившегося Железнодорожный РОВД проводит проверку.
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Местные власти успели провести ряд совещаний, милиция проводит проверку по факту случившегося.
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