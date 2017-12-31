В Бресте встретили первых безвизовых туристов

В Бресте сегодня встретили первых безвизовых туристов, прибывших утренним поездом из Тересполя, сообщает БЕЛТА.

Семья Юфимук из польской Бяла-Подляски стала первой группой туристов, воспользовавшихся правом безвизового въезда в Брест по указу № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». На железнодорожном вокзале Брест-Центральный гостей встречали представители местных органов власти и туроператора. Заместитель председателя горисполкома Сергей Жуков приветствовал первых безвизовых туристов и вручил им красочный альбом о достопримечательностях Бреста. Он выразил надежду, что пребывание в городе будет приятным, и они обязательно захотят сюда вернуться вновь.

«Нам очень приятно такое внимание. Так нас еще никто и нигде не встречал», — признались гости. Славомир и Марта Юфимук с семилетним сыном Антонием проведут в городе весь день. Туроператором для них разработан маршрут, предусматривающий пешеходную прогулку, посещение музеев и магазинов, знакомство с национальной кухней. Несмотря на близкое расстояние — Бяла-Подляска расположена в 30 км от Бреста, — семья впервые посещает город в качестве туристов. «Раньше трудно было приезжать. Визу надо было делать, ждать, пока ее сделают, — барьеры были. А теперь так просто — только ваучер, страховка и паспорт нужен, и свободно можно приехать. Это очень хорошо. Мы знаем, что Брест — красивый город. Решили отпраздновать начало нового года здесь», — пояснил глава семейства.

Сергей Жуков уверяет, что Брест готов к приему безвизовых гостей: «Брестским горисполкомом сделано все необходимое для реализации указа главы государства, который был подписан в канун Нового 2018 года. Безусловно, основная нагрузка ляжет на туристических операторов. На сегодня в Бресте и области зарегистрировано и действует свыше 100 туроператоров. Пока только 27 из них имеют соответствующую лицензию Министерства спорта и туризма, которая дает им возможность и право работать с туристами по безвизовому въезду. Мы делаем ставку на нашего основного туристического оператора — „Бресттурист“, гостиницу „Интурист“, где имеется вся необходимая инфраструктура, создано туристическое бюро, транспорт, специалисты со знанием иностранных языков».

В Бресте 20 гостиниц, способных принимать до 2 тыс. туристов, только в городе разработано около 20 маршрутов. По итогам 2017 года экспорт туристических услуг в Бресте составил $ 3,5 млн. С введением безвизового режима городские власти рассчитывают на значительный рывок в этой сфере.