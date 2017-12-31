Все лучшее детям, или Почему в Беларуси закрывают детские дома

Великолетчанский детский дом известен не только тем, что первым в Беларуси начал воспитывать вместе братьев и сестер, собирая их из разных интернатов, но и одной из своих воспитанниц, которая принимала участие в международном шоу "Ты супер. Танцы" на НТВ.

Но сейчас интернат на грани закрытия. Почему, — выяснял корреспондент Sputnik Павел Вур.



© Sputnik/ Великолетчанский детский дом

Дети любят Новый год!

Новый год любят практически все. Ожидание чуда, праздничное настроение, запах мандаринов и ели — все это дарят детям родители, приучая их с детства к тому, что в Новый год сбываются все мечты. Совместное украшение елки, подарки, письма Деду Морозу, фильмы и мультики о новогоднем волшебстве — оставляют ощущение настоящего праздника у человека на долгие годы. К зимнему празднику детей приучает семья.

Гораздо сложнее заставить поверить в чудо детей, которых воспитывают в детдомах. Но воспитатели стараются.

"Ежемесячно каждая семья проводит здесь развлекательные мероприятия. В этом месяце — наша очередь. Мы уже сделали одну белорусскоязычную презентацию, где рассказывали о белорусской национальной кухне, пели: у нас были "беларускiя вячоркi", нужно, чтобы дети немного поговорили по-белорусски. И вот сейчас Новый год, все сделано своими руками, мы сами сценарий написали. Месяца полтора все продумывали и готовили. В представлении участвуют не только дети из нашей семьи, но и из всего детского дома. На некоторые роли у нас был настоящий кастинг, мы очень серьезно подошли к подготовке представления ", — рассказала Sputnik воспитатель первой семьи "Любовь ".

В великолетчанском детском доме нет групп, как таковых, здесь — семьи, в которых есть воспитатели, мужчина и женщина, которых дети называют "мама" и "папа".

По словам заместителя директора детдома Леонида Дука, около 40% воспитателей — семейные пары.

"У нас единственный детский дом в Беларуси, где детей воспитывают и мужчина, и женщина. Мужское начало должно присутствовать в воспитании, ведь семья без отца не полная, а мы все-таки стараемся детей приучить к семье", — поделился Леонид Дук.

В великолетчанском детском доме сейчас живет 77 детей. Многие из них приходятся друг другу братьями и сестрами.

"Мы первые начали собирать детей-родственников из разных приютов. Кто-то из них был в дошкольном детском доме, кто-то — в школе-интернате, кто-то — немного отставал, а мы всех корректировали. У нас есть и дефектолог, и школа есть. И мы братиков и сестричек дотягивали до нормы", — объяснила Sputnik директор великолетчанскго детского дома Вера Дук.

Для директора это уже 51 елка в детском доме. Сначала она сама была здесь воспитанницей, потом пять лет работала воспитателем, и уже более двадцати лет занимает должность директора.

Детский дом устраивает в этом году несколько утренников, на два из которых приглашены спонсоры и друзья. Директор "Марко" Николай Мартынов помогает детскому дому уже двадцать два года и является председателем попечительского совета, "Витебскэнерго" — тоже является спонсором более двадцати лет, в общем, шефов у ребят немало. Им, а также остальным гостям: сотрудникам таможни, УВД "Охрана", следственного комитета и прокуратуры Витебского района, представителям бизнеса и власти дети показали новогоднюю сказку о коварной Бабе-Яге, препятствующей приходу Нового Года, и о том, как ее козни разрушил Дед Мороз со своими помощниками

На представлениях дети были не только актерами, но и зрителями. Причем, зрителями благодарными: независимо от возраста, они искренне сопереживали героям. Малыши пытались подсказать Делу Морозу, куда Баба-Яга спрятала ключ, а дети постарше смотрели спектакль, затаив дыхание.

Потом им дарили подарки и старались подарить сказку, а они страстно хотели в эту сказку поверить.

"На протяжении последних двадцати лет мы ежегодно посещаем детский дом на праздники: Новый год, первое сентября, День защиты детей. Всегда привозим сладкие подарки, перечисляем деньги, чтобы детдом мог купить бензин для экскурсий. Но скажу откровенно: визиты в детский дом очень тяжело переживаются, поскольку примеряешь горе каждого ребенка на себя", — рассказал Sputnik Александр Жедик, член попечительского совета детского дома, председатель профкома "Витебскэнерго".

Ты — супер!

В новогодних праздниках участвовала лишь половина воспитанников детдома. Остальные дети уехали на рождественские каникулы в Италию.

"В прошлом году меня планировала забрать в Италию приемная семья, но возникли проблемы с документами, и моим "родителям" не разрешили меня забрать. Но связь с ними я поддерживаю", — рассказала Каролина Тумашевич, участница международного танцевального конкурса "Ты супер. Танцы." на НТВ.

Девушка очень любит танцевать. Каждый день она по несколько часов самостоятельно занимается в классе хореографии. Учителя танцев в детдоме нет, поэтому всем упражнениям и движениям Каролина учится в Интернете, а потом их самостоятельно отрабатывает.

Сейчас она готовится к поступлению в Витебский государственный колледж культуры и искусств на факультет хореографии, где учится ее старшая сестра, тоже воспитанница великолетчанскго детского дома.

"Я люблю современные танцы. На конкурсе я исполняла цыганочку, которую мне сказал танцевать продюсер, видимо, из-за того, что я сама цыганка, — поделилась девушка. — Я отказывалась, но он меня не послушал".

Цыганочку она исполняла всего второй раз в жизни и не очень понимает этот танец.

С Каролиной в детдоме живут еще братья, один из которых увлекается брэйк-дансом и тоже хочет стать хореографом. Но, по словам девушки, он лентяй, и, если его постоянно не заставлять отрабатывать движения, то может подолгу не заниматься.

"Я брату говорю: если ему нравится что-то, — он должен к этому стремиться и работать над собой!" — в голосе Каролины звучит уверенность.

Перед Каролиной стоит задача подготовить классический танец к поступлению, и она нашла в Интернете платные курсы, которые должны ей в этом помочь.

Она пытается придумать свой танец, где соединит хип-хоп, классику и еще несколько стилей. Несмотря на трудности, девушка надеется поступить.

Все лучшее детям

В великолетчанском детском доме всегда жило по 110-120 человек, но за последний год количество воспитанников уменьшилось до семидесяти семи.

"В последний год в детдом не присылают детей, более того, даже разлучают братьев и сестер, вот три пары рассоединили. Пришло молодое руководство в регион, они не понимают. Если бы позвали меня, спросили о проблемах, я бы рассказала, но к нам никто не обращается!" — восклицает Вера Дук.

Этой весной новый начальник управления образования Витебского облисполкома Дмитрий Хома приехал в великолетчанский детский дом и сказал, что заведение будут ликвидировать, поскольку в бюджете нет денег на его содержание.

Как рассказали работники, в последние годы в области закрыли несколько детдомов, но особенно удивила ситуация с друйским детским домом, куда в течение нескольких лет вкладывали миллиарды рублей, и который тоже сейчас решили ликвидировать.

"Конечно, само существование детских домов — не радует, поскольку дети без родителей — это всегда плохо, но если часть из них необходимо закрыть, то это нужно делать с умом, чтобы потом хотя бы использовать здания. Например, в Орше и Новополоцке вместо детдомов в освободившихся строениях создали детские сады. В Витебске же просто разбили здание, разломали стены, повыбивали окна и двери, и это ужасно! Нужно разумно решать этот вопрос, чтобы минимизировать затраты и избежать социальной напряженности, так как люди остаются без работы", — уверена Вера Дук.

Детский дом взял на свой баланс район, ведь, если бы заведение закрыли, то без работы осталось бы минимум 110 человек, поскольку после детдома пришлось бы закрывать школу, где учились сироты, и котельную, отапливающую здание. А 110 безработных — это много.

"Мы не просим у района полного финансового обеспечения, если бы нам помогли с оплатой коммунальных услуг, оставили бы зарплаты и немного помогли с едой, этого бы хватило. За двадцать лет мы наработали хорошие связи, у нас есть спонсоры, готовые помогать. Кроме того, многие дети ездят в Италию, где им дарят одежду. Вообще, итальянцы много помогают, более того, до недавнего времени они ежегодно усыновляли до тридцати человек. Сейчас, после ужесточения процедуры оформления документов со стороны Беларуси, хорошо, если двенадцати ребятам удается уехать к приемным семьям в Италию", — поделился со Sputnik заместитель директора детского дома Леонид Дук.

После закрытия детских домов ребят распределяют либо по другим детским домам, либо по приемным семьям, которые детей с готовностью забирают, особенно в сельской местности, где проблема безработицы особенно актуальна.

"Многие берут детей от безысходности. Представьте, лишилась семья педагогов работы, куда им идти? А так они берут троих-четверых детей, насколько позволяет площадь, в приемную семью и получают зарплату 350 рублей в месяц. Это выгодно и государству, поскольку в приемных семьях дети обходятся бюджету в 150 долларов, а в детском доме — в 500. У нас ведь и зарплаты выше, в зависимости от категории преподавателя, и коммуналка, и еда с одеждой дороже обходятся бюджету. А приемным родителям платят по низшей категории. Хотя, например, в отличие от приемной семьи, откуда дети часто, по достижению совершеннолетия, уходят и не возвращаются больше, мы поддерживаем своих ребят и после их выпуска. Иногда они даже у нас ночуют. Мы будем стараться сделать все, чтобы нас не закрыли!", — сказал один из работников детского дома.

И есть вероятность того, что детский дом, который первым в стране начал работать по семейному типу, где у ребят есть "мама и папа", откуда воспитанники ездят отдыхать в Италию, и где пытаются вместе собрать братьев и сестер, причем, "подтягивая" слабых к более сильным, не закроют. В советские времена у нас существовала максима: "Все лучшее детям!", и не стоит о ней забывать.