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Ему 298 миллиардов лет, и иногда он путает подарки. Дети объясняют, чем занимается Дед Мороз
01.01.2018 16:24 — Новости Общества | Tut.by
Считать, что Деда Мороза не существует, можно. Но зачем лишать себя последней веры в чудо? Дети вообще готовы поспорить со взрослыми и привести множество доказательств, что он настоящий. Ведь кто-то же выполняет наши желания, оставленные на бумажке в морозилке. Кто, если не он?
Мы попросили детей объяснить, кто такой Дед Мороз, чем он занимается и почему иногда путает подарки.
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Считать, что Деда Мороза не существует, можно. Но зачем лишать себя последней веры в чудо? Дети вообще готовы поспорить со взрослыми и привести множество...
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