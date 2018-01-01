В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже почти 200 малышей

В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже около 190 малышей, рассказала TUT.BY пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.



Маленькая Алина родилась в 23.40 31 декабря в РНПЦ «Мать и дитя». Скриншот СТВ

31 декабря в Беларуси родилось около 250 малышей, а к вечеру 1 января — еще почти 200 детей.

Теперь в семьях этих новорожденных белорусов всегда будет два праздника в один день — и если вы думаете, что это легко, обязательно прочтите истории рожденных в Новый год белорусов : мы как раз узнали, как им со всем этим живется.