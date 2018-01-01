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В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже почти 200 малышей

01.01.2018 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже около 190 малышей, рассказала TUT.BY пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.


Маленькая Алина родилась в 23.40 31 декабря в РНПЦ «Мать и дитя». Скриншот СТВ

31 декабря в Беларуси родилось около 250 малышей, а к вечеру 1 января — еще почти 200 детей.

Теперь в семьях этих новорожденных белорусов всегда будет два праздника в один день — и если вы думаете, что это легко, обязательно прочтите истории рожденных в Новый год белорусов: мы как раз узнали, как им со всем этим живется.

 
 
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А 31 декабря в Беларуси родилось около 250 детей.

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