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В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже почти 200 малышей
01.01.2018 18:59 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси к вечеру 1 января родилось уже около 190 малышей, рассказала TUT.BY пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.
31 декабря в Беларуси родилось около 250 малышей, а к вечеру 1 января — еще почти 200 детей.
Теперь в семьях этих новорожденных белорусов всегда будет два праздника в один день — и если вы думаете, что это легко, обязательно прочтите
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А 31 декабря в Беларуси родилось около 250 детей.
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