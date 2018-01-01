Полон дом собак. Как хорошая женщина спасает, лечит и пристраивает сотни брошенных животных

Гродненка Татьяна Красильникова вместе с мужем, сыном и мамой живут в большом двухэтажном доме. Также здесь обитает 20 собак и около 15 кошек (их давно не пересчитывали), несколько спасенных ворон и попугаи. Их Татьяна лечит, стерилизует и пристраивает (кроме попугаев, конечно). Женщина — не волонтер какого-либо приюта. Просто, говорит, так получилось.





Каждый день семья варит огромную выварку каши. Прокормить такую ораву Тане помогают неравнодушные гродненцы — кто-то принесет недельный запас круп, кто-то поделится кормом. Вот и я, собираясь в гости, закупаюсь мясными консервами. Но, оказавшись около калитки, понимаю, что мои пять банок — перекус «на один зуб».





«Просто не могу пройти мимо»

— Собаки не кусаются. Только лают, — говорит Татьяна, которая появляется во дворе. Верится с трудом, и я терпеливо жду, когда собак закроют в доме. Мы поднимаемся на второй этаж, на террасу, куда большинству животным вход воспрещен. И только тогда свору снова выпускают на улицу. Они бегут на лестницу, перегавкиваются, сражаясь за внимание хозяйки, тычутся мордами в ограждение и виляют хвостами.

— Индус, Берта, Хамер, Малыш, Ярик, Ника, — перечисляет кличкиТатьяна. Но запомнить, кто есть кто, с первого раза не получается. Со второго — тоже.

У каждой собаки, которая живет в этом доме — своя история. Кого-то нашли в лесу, кого-то подобрали около дороги, кого-то старые хозяева привязали к дереву и оставили, кого-то сбила машина — и Татьяна не смогла проехать мимо.





— Еще в детстве мы с подругой таскали всех этих бездомных животных домой, отмывали, кормили, пристраивали. И вот уже несколько десятков лет в моей жизни ничего не меняется. Собаки приходят, уходят, многие остаются. Их всегда много. Конечно, иногда так устаю, что хочется кинуть это все. Но не кидаю, продолжаю, как упрямый ослик делать свое дело.

«У нас остались те, кто никому не нужен»

Татьяна работает социальной няней для детей-сирот в Красном кресте, муж — бизнесмен, сын — школьник, мама — самая верная помощница в уходе за питомцами — на пенсии.

— У нас остались те животные, которые никому не нужны или которых сложно отдать. Вот Хамер — несколько раз отдавали, но все равно его возвращали обратно. Говорят, плохо ведет себя, а у меня — идеальная собака. Так и живет. Сын уже сказал, что оставит его себе и никому не отдаст.

Забрать отсюда можно практически любую собаку, кроме бультерьера. Его Татьяна купила несколько лет назад.

— Эта порода — моя мечта. Вот и осуществила ее. Как будто других животных мне мало, — смеется женщина.





Есть у Татьяны на иждивении и те, кого отдать практически нереально. Например, Белка с деформированным позвоночником. Несмотря на тяжелую травму, полученную еще в детстве (а что с собакой точно произошло — непонятно), собака очень игрива и подвижна. Она, конечно, странно ходит, волоча задние лапы за собой, стирая их в кровь. Но Татьяна говорит, что с этим ничего невозможно сделать: Белку пытались бинтовать, наклеивали специальные пластыри — все без толку. Остается только обрабатывать раны.



Белка и Верона. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

А вот еще одна — Верона. У псины всего три лапы. Попала под машину. Конечность сохранить не удалось, но собака своего увечья не чувствует и носится по комнате.

— Если здоровых не особо берут, то таких и подавно. Вот и живут у нас, — говорит Татьяна.

Собаки, которые живут в этом доме, — это не все питомцы женщины. Недавно семья купила дом в деревне около города и немного «разгрузила» собачье подворье. В деревне сейчас обитают пять больших собак. Каждый вечер Михаил возит животным еду. Еще у семьи есть небольшой участок, где построены вольеры для питомцев. Там тоже есть свои временные постояльцы.





— Все животные у меня стерилизованы, вылечены. В идеале я бы хотела найти новых хозяев для них. И нахожу иногда — но собак и кошек у меня всеравно меньше не становится. Не знаю, как так получается, но они сами меня находят. Например, стою на остановке, вокруг много людей, но бродячая собака выберет именно меня. Я отойду, она за мной. Плюну — и тащу домой. Муж ругается, говорит: «Ну, сколько можно?!» — а потом идет кормить их. Так и живем.

«В месяц можно раздать и 20 собак»

По словам Татьяны за месяц, бывает, удается раздать собак 20.

— Но проблема в том, что люди, узнав, что у меня такой зоопарк, сами приносят собак и котов сюда, не понимая, насколько это трудно и затратно. Бывает, щенков под забор подбрасывают. Что с этим делать — не знаю. Я же выкинуть не могу. Если взяла кого-то, то чувствую свою ответственность — будь то собака, кошка или покалеченная ворона. Много животных было забрано из ветеринарки, куда хозяева привозят усыплять вполне здоровых псов и кошаков. Причины разные: линяет, кусает, у детей аллергия, надоел, состарился. При этом часто приносят породистых животных. Люди наигрались, а куда деть питомца — не знают. Несут в пункт временного содержания. Там им объясняют, что у животного по правила есть всего пять дней, потом усыпят. Многих это не останавливает. Спасти, конечно, всех невозможно, но мы пытаемся.





Есть у Татьяны и счастливые истории пристройства животных. Например, недавно один из питомцев уехал на ПМЖ в Германию. Сейчас вторая собака ждет оказию с машиной, чтобы уехать к новым хозяевам в Россию.

— А как соседи относятся к такому зоопарку рядом?

— Не всем, конечно, нравится такое количество собак под боком. Соседка писала на меня жалобы. Приходили к нам из санстанции, например. Но частное подворье, запаха практически нет, все чисто. Ну и у нас не было ни одного инцидента, чтобы собаки кого-то покусали или выбежали за территорию двора.

На поддержание чистоты, готовку еды для подопечных, стерилизацию животных, поиск хозяев у Татьяны уходит практически все свободное время.

— Нет времени грустить или впадать в депрессию, потому что вот эта стая ждет от тебя еду по расписанию, а еще каждого погладь и за ухом почеши. Где уж тут быть в печали!