КГК выявил нарушения в распределении земельных участков в Малорите

Комитет государственного контроля Брестской области выявил пять фактов самовольного занятия земельных участков и два факта несанкционированной добычи песка, пишет "Вечерний Брест".

Также обнаружено около 90 гектаров запущенных земель сельскохозяйственного назначения. Бюджетными организациями с нарушением законодательства использовались средства районного бюджета на выплату работникам заработной платы, на оплату подрядным организациям завышенной стоимости ремонтно-строительных работ.

Об этом заявлено на минувшей неделе на совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Брестской области и Малоритского райисполкома. Проверку провели представители КГК совместно с главным управлением Министерства финансов по Брестской области и главным финансовым управлением облисполкома. Должностным лицам дана принципиальная оценка. Малоритскому райисполкому поручено усилить контроль за принимаемыми решениями. Выработаны конкретные предложения по исправлению выявленных нарушений и недостатков.