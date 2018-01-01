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Министр рассказал, чем займется научно-исследовательский центр ЖКХ при НАН

02.01.2018 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук будет максимально практико-ориентированным. Об этом БЕЛТА сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александр Терехов.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«От института ожидаем работу над экономическим обоснованием самой модели функционирования ЖКХ, начиная от организационно-правовых аспектов и заканчивая экономикой системы, а также стоимости услуг. Это должно быть максимально практико-ориентированное направление в НАН, которое работает над тем, что актуально, что нужно сегодня, здесь и сейчас», — сказал Александр Терехов.

Спектр взаимодействия жилищно-коммунальной отрасли с наукой довольно широкий. Ученые будут заниматься разработкой новых технологий, связанных с очисткой воды, внедрением новшеств в теплоснабжении. Большое поле деятельности для разработчиков информационных технологий для ЖКХ.

«Диспетчерская служба 115 — это базовая модель. На ее платформе можно создавать, к примеру, личный кабинет гражданина, подомовой учет затрат, дистанционную передачу данных приборов учета», — пояснил министр. Он подчеркнул важность создания института, которое свидетельствует о том, что наука подключается к решению проблем ЖКХ не разово, а на постоянной основе.

В составе кадров научно-исследовательского центра изначально будут ученые НАН. Александр Терехов не исключает в дальнейшем привлечения к научной работе в новой структуре специалистов из центрального аппарата министерства.

Как сообщалось, предусмотрено создание шести научно-исследовательских отделов, четыре из которых появятся в первую очередь: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ.

 
 
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Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук будет максимально практико-ориентированным.

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