Студия музыки для взрослых: к нам приходят начинать жизнь заново

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Уже полтора года студия "Фасоль" в Минске разрушает стереотипы: здесь учат музыке людей, которые не успели сделать этого в детстве.

Здесь осваивают достаточно серьезные инструменты — фортепиано и гитару. Есть занятия по вокалу — тоже с нуля.

В студии отмечают: для многих взрослых научиться музыке — давняя мечта, которая по разным причинам раньше не могла реализоваться. Когда, наконец, желание становится реальным, многие люди меняются. Становятся одухотворенными, раскованными и счастливыми.

Вперед и с песней

В последние годы все чаще говорят о "психической вовлеченности". Многие известные люди, среди которых британский актер и режиссер Сэмюэл Уэст, во взрослом возрасте учатся играть на музыкальных инструментах.



© Sputnik / Виктор Толочко На занятиях по вокалу настроение всегда улучшается

"Повзрослев, вы лучше себе представляете себе собственное настроение и можете использовать музыку как способ самовыражения", — отметил как-то Уэст.

Конечно, в детстве можно научиться быстрее: руки куда проворнее, все дается проще. Во взрослой жизни человека подавляет страх, что для достижения приличной формы потребуется бесконечно долго заниматься. Но результат того стоит.

Многие садятся за пианино по утрам и отмечают, что после этого работа спорится быстрее. С научной точки зрения это объясняется тем, что мозг человека в такие моменты освобождается от определенного стиля мышления, который преобладает в его трудовой деятельности.

В студии "Фасоль" в Минске учат людей самых разных возрастов, но как отмечают педагоги, больше всего приходят тех, кто уже закончил школу, — люди в возрасте 21-24 лет. Встречаются и 60-летние, немало 30-летних.

Почти для всех клиентов музыка — давняя мечта, которая по разным причинам не могла реализоваться. Сначала была карьера, потом семья и дети.

"Но когда многие наши студенты понимают, что дети подросли, и появилось свободное время, они, наконец, посвящают себя музыке", — рассказывает Sputnik основатель и преподаватель студии "Фасоль" Иван Захаренко.

В студии отмечают, что всегда очень трогательно наблюдать, как уже состоявшиеся люди волнуются на первом занятии. Как переживают, что скажет им педагог.

В душе музыкант

Несколько лет назад в "Фасоль" пришел парень, которому было 25 лет. Почти всю жизнь с музыкой он не сталкивался. В тот момент, например, работал по совсем далекой специальности — обычным упаковщиком в строительном магазине. Но в душе был музыкантом.

"Он очень искренне рассказывал, что для него — это только заработок, что мечтал о музыке, сцене, популярности. Для него это был шанс изменить свою жизнь. Конечно, после таких слов чувствуешь свою ответственность", — признается Иван Захаренко.



© Sputnik / Виктор Толочко Если есть желание, освоить инструмент можно в любом возрасте

Парень окончил курсы, научился играть на гитаре. И сейчас, возможно, где-то выступает в кругу друзей.

Минчанка Мария ходит в студию уже два месяца. Ей 32. Она мама и сотрудник одной из минских фирм.

В "Фасоли" девушка учится пению, хотя раньше дела с этим никогда не имела. А пришла к такой мысли спонтанно. Просто решила в один момент, что хочет петь.

Мария признается: много для себя тут почерпнула. Во-первых, поняла, что человек, приложив какие-то усилия, может добиться всего. Во-вторых, молодая женщина признается, что всегда хотела узнать, как живут артисты, и недавно ей это удалось. Студия "Фасоль" пригласила ее на свой отчетный концерт.

"Родные мне сначала не поверили, а потом смирились: раз мой дедушка когда-то играл на скрипке, значит, возможно, музыкальный слух есть и у меня", — смеется Мария.

В студии отмечают: на самом деле никаких данных для того, чтобы заниматься музыкой, не нужно. Это стереотип, который, возможно, кому-то мешает исполнить свою давнюю мечту.

"Голос — это просто связки, просто мышцы, которые развиваются. Поэтому каждый может петь", — отмечает Захаренко.

Соответственно играть на инструменте еще проще.

"Просто есть люди, у которых способностей изначально больше, и они больше предрасположены к этому. У кого-то их меньше и их немного сложнее развивать. Поэтому требуется больше усилий и времени", — добавляет Иван.

Музыкальный экспресс

К примеру, фортепиано на самом деле не такой уж неприступный инструмент, как может показаться. Педагоги студии убеждают: освоить его проще, чем даже гитару.

"Если на гитаре вам необходимо, чтобы две руки участвовало. То есть левая прижимает, правая дергает струну. То здесь вы просто нажали клавишу, и у вас есть звук", — говорят в студии.



© Sputnik / Виктор Толочко Каждый может научиться петь, если если есть желание, уверен Иван Захаренко

В целом месяца достаточно, чтобы показать какой-то результат. В доказательство своих слов собеседники рассказывают об экспресс-курсах, которые запустили этим летом. За два месяца студент разучивает 32 песни на гитаре. Суть программы такова, что на каждом занятии студент разбирает основные технические моменты, которые он подкрепляет на практике, разбирая известную композицию.

"Это интересно, потому что человек за два месяца выучивает репертуар, и он уже упакован, он уже может любую компанию поддержать. И в то же время у него появляется необходимая база техническая, чтобы он развивался дальше", — отмечает Иван Захаренко.



© Pixabay Белорусское виртуальное пианино попало в список лучших в Google Play

Но для многих, кто приходит в "Фасоль", первые шаги в музыке еще не сделаны. Поэтому эти люди нередко обращаются растерянными и не определившимися, чем конкретно хотели бы заниматься.

"Как правило, кто-то где-то в компании услышал инструмент. Приходит к нам и говорит: "Хочу", — признается Иван.

Та же гитара бывает разной, добавляет педагог, есть классическая, есть вестерн, есть рок… Приходится человека направлять.

А бывает наоборот. Приходит человек и уже знает, какую композицию хочет исполнить. Тут тоже есть небольшие сложности, замечают в студии.

"Не каждая композиция доступна человеку с нуля. И тут важно грамотно выстроить программу, чтобы он не испугался гамм, каких-то сложных моментов технических. Потому что не все любят упражнения. У всех сразу возникают ассоциации с музыкальной школой, что это долго и скучно", — рассказывает педагог.

Если говорить о популярных направлениях, то так сложилось, что большинство людей все же хотят петь. Из инструментов в студии "Фасоль" популярна гитара.

Взяла реванш

Педагогии студии обратили внимание, что люди, люди, занимаясь музыкой, со временем меняются сами. Становятся более раскованными и одухотворенными.

"Студенты проводят в нашей студии очень много времени. Они не просто тут занимаются, а находят новые знакомства, сидят и общаются. Для некоторых это целая жизнь. Некоторые наши студенты с момента открытия с нами, они наши ветераны", — говорит Иван.

Студент Сергей говорит, что занятия дали ему новый импульс в жизни. Он рад, что в ней появились приятные хлопоты.

"Это дает мне несомненно какой-то опыт. Я развиваю свой голос. Дома, захочу, запишу что-нибудь. Для этого мне понадобится купить какую-нибудь аппаратуру. Буду разбираться в этом. Смотреть уроки различные, совершенствоваться", — признается 21-летний парень.



© Sputnik / Виктор Толочко Неожиданно даже для самих создателей, студия "Фасоль" быстро стала популярной

Для многих взрослых студентов занятия в студии — не просто занятия. Кто-то находит здесь друзей, другие — себя, говорят педагоги.

Недавно студия "Фасоль" провела отчетный концерт. На празднике выступила выпускница, которой не повезло в прошлом году. Тогда ее номер сорвался, девушка остановилась на середине выступления и расплакалась. Но зал ее поддержал: гости вышли на сцену и допели песню до конца. В этом году девушка уже закончила курсы, но она решила снова выступить, взяв таким образом реванш.

Кстати, вопреки расхожему мнению увлекаться музыкой не так дорого, как может показаться. В среднем месячный абонемент в подобных студиях в Минске обойдется в 160 рублей.

Ваня, научи

Проект студии "Фасоль" в действительности оказался весьма удачным: он пользуется спросом и имеет хорошую рентабельность, рассказывает Sputnik директор студии Алексей Минчук.

Собеседник уверен, что в будущем подобные студии будут очень востребованы. Ведь интерес к музыке растет, во многом благодаря набирающим популярность телепроектам "Голос" и "Х-фактор".

"Я уверен, что если вы поспрашиваете своих знакомых, то они не знают, куда идти, особенно если у них нет пары. Сходили в бар, съездили на картинге покатались. Но это не на постоянной основе. А вот таких развлечений их не столь много", — говорит Минчук.

Сама студия "Фасоль" хоть и молодая, но уже добивается успехов. У нее есть свой YouTube-канал, у которого около 8 тысяч подписчиков. Есть свои рубрики. Например, проводится онлайн-обучение "Ваня, научи". В эфире педагог Иван Захаренко рассказывает, как играть новую трендовую песню. Причем делает это забавно, используются различные спецэффекты. Отклики поступают хорошие, у видео много просмотров, отмечает Минчук.

"Мы создаем сейчас, по сути, новый рынок. В подобные студии люди приходят не для того, чтобы получить навык музыкальный. Они приходят, скорее пообщаться, вступить в некий творческий клуб. Этот как дважды в неделю с друзьями посидеть у костра с гитарой", — отмечает руководитель студии.

Алексей Минчук признается, что изначально студия не задумывалась только для взрослых. На данный момент она принимает всех. Но в процессе сложилось так, что более 90% тех, кто прошел здесь обучение, — это или позднее студенчество, или уже работающая молодежь, рассказывает он.

А недавно было принято решение ограничить круг клиентов и принимать на занятие только взрослых людей.

"У таких студентов есть свои страхи, что придут, а здесь будут маленькие дети, а он взрослый человек и ничего не знает. Поэтому мы решили пойти на перемены. Такой рискованный шаг на самом деле говорит о том, что подобные проекты могут развиваться в Минске. Это как рынок кофеен. Кажется, что их столько наоткрывали. Но на самом деле это говорит, что в рынке есть деньги и соответственно туда можно вкладываться", — добавляет он.