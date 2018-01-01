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В первый день нового года в Бресте и Гродно зафиксированы температурные рекорды
02.01.2018 10:40 — Новости Общества | Tut.by
Новые температурные рекорды зафиксированы в первый день 2018 года.
В Бресте воздух прогрелся до 7 градусов тепла, что на 0,8 градуса больше максимума, зафиксированного в городе 1 января 1984 года.
Обновился рекорд и в Гродно: 6,7 градуса выше нуля против 6,5 в первый день 2007 года.
Для повторения абсолютного максимума дня для всей территории Беларуси (7,1 градуса в Волковыске в 2007 году) не хватило 0,1 градуса.
За последнюю неделю температурные рекорды обновляются третий раз (25 и 29 декабря, 1 января).
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Новые температурные рекорды зафиксированы в первый день 2018 года.
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