Что увозят иностранцы на память из Беларуси?

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Каждый заядлый путешественник привозит домой какие-либо сувениры, напоминающие о местах, где он побывал. Это могут быть банальные магниты, которые со временем полностью оккупируют холодильник, туристические кружки с названиями городов или что-либо аутентичное, ассоциирующееся с определенной страной у всего остального мира.

Что иностранцы считают национальными сувенирными брендами Беларуси и что они обычно покупают и увозят с собой на память о нашей стране, выяснила корреспондент Sputnik Беларусь.

Сувениры для народа

Выбор сувениров для обычных иностранных туристов, которые приехали в Минск, чтобы познакомиться со страной и ее культурой, большой, на любой вкус и кошелек. От магнитов разных форм и содержания до коллекционных значков или народных украшений. Но все же есть определенные тенденции в моде на сувениры: некоторые и них покупают значительно чаще, чем остальные.



© Sputnik / Ирина Петрович Самые популярные у туристов сувениры - магниты

Сувенирные лавки галереи "Славутасць" находятся в туристических местах Минска: в Троицком предместье города и на вокзале, поэтому через них проходит большой поток иностранцев, и их вкусы хорошо изучили сотрудники этих магазинов.

По словам директора галереи Елены Спиридоновой, обычные люди чаще всего покупают магниты — это самый обиходный сувенир, который популярен уже около 10-ти лет: "Некоторые заядлые путешественники даже делают картины в раме с металлической подложкой и вешают на них свои магниты-воспоминания". Также многие туристы пополняют свои коллекции колокольчиков, покупая в Беларуси металлические, керамические, деревянные и соломенные экземпляры.

"Для иностранцев бренд — это белорусский лен: скатерти, рушники, есть даже банные полотенца и пледы. Самый популярный льняной сувенир — это набор полотенец, но хорошо продаются и скатерти: как маленькие чайные наборы, так и большие столовые", — рассказала искусствовед, директор галереи "Славутасць" Елена Спиридонова.

Она также отметила, что в Беларуси очень хорошие изделия из дерева: резные панно и скульптуры, инкрустированные шкатулки и вазы. Их с удовольствием покупают гости из-за рубежа. Так же, как и керамику, начиная от свистулек и заканчивая посудой. "Сейчас очень модно покупать кувшины для молока и лепные миски ручной работы", — поделилась наблюдениями искусствовед.



© Sputnik / Ирина Петрович Картина на льне, где изображена голова слуцкого пояса – это сувенир представительского уровня

Сейчас и наши соотечественники, и иностранцы охотно покупают вышиванки. Интересуются значением белорусских символов в женских, мужских и детских рубашках. Часто покупают и дизайнерские украшения из простой соломки: серьги, браслеты, кулоны.

Схожие тенденции в выборе сувениров туристами заметили и в галерее ГУ "Республиканский культурно-просветительский центр", которая находится в здании концертного зала "Минск". Сейчас улица Октябрьская — одно из самых "тусовочных" мест в Минске, и нередко именно сюда белорусская молодежь приводит своих иностранных друзей.

"В нашей галерее по продажам всегда на первом месте зубр и аист в любом исполнении: резьба по дереву, гравировка, расписанные тарелки. Это два символа, которые у иностранцев ассоциируются с Беларусью", — отметила начальник галерейно-выставочного отдела ГУ "Республиканский культурно-просветительский центр" Валентина Шавель.

По ее наблюдениям, популярны у иностранцев деревянные тарелки, расписанные масляными или акриловыми красками, на которых изображены знаковые места Минска и Беларуси. "Также гости страны, особенно китайцы, любят дерево и лен, они считают, что лен — это наше национальное достояние. Купить льняные салфетки с вышивкой в виде василька можно очень недорого, но это хороший сувенир, который, к тому же, можно использовать", — рассказала Валентина Шавель.

В галерее на улице Октябрьской рассказали, что магниты иностранцы покупают традиционно: "Теперь они настолько разнообразные, что каждый турист может найти на свой вкус: и керамика, и дерево, и текстиль".



© Sputnik / Ирина Петрович Чаще всего сувенирная продукция - это традиционные народные промыслы

По словам начальника галерейно-выставочного отдела, регулярно покупают шкатулки, инкрустированные соломкой: "Они не только красиво выглядят, но и могут быть использованы по назначению". Из соломки также покупают кукол, обереги и панно. "Многие иностранцы также считают, что соломка символизирует белорусское национальное, им она нравится в любом виде. Она легкая, ее удобно транспортировать, к тому же соломка ассоциируется с Беларусью", — поделилась Валентина Шавель.

Также туристы в галерее в КЗ "Минск" часто покупают матрешек, несмотря на то, что они, скорее, русские сувениры.

В магазине белорусских народных ремесел "Скарбница" туристы чаще всего покупают салфетки с вышитыми на сером или белом льне аистами и надписями "Беларусь", а также ангелочков из соломы и различные обереги для дома. "Хорошо продаются "Желанницы" — старинные куклы ручной работы без единого шва. Есть поверье, что с ней надо "подружиться" — подарить ей ленточку, бусинку, пуговицу. И если после этого загадать желание, то оно обязательно сбудется", — рассказала маркетолог УП "Скарбница" Зоя Самонова.

Она также отметила, что в их магазинах иностранцы часто приобретают тканые пояса к женским и мужским сорочкам, рушники и покрывала, которые существуют в единственном экземпляре. "Это ручная работа, она ценится. Чтобы соткать такое покрывало, нужно две недели заправлять нитками станок", — пояснила Зоя Самонова.

Что покупают VIP-персоны

Сувениры представительского класса востребованы не меньше, чем сувениры для обычных людей, поэтому в некоторых минских магазинах именно на них делается основной упор. Например, в "Скарбнице" большинство сувениров рассчитаны на VIP-персон.



© Sputnik / Ирина Петрович Рубашки-вышиванки покупают чаще всего иностранцы - стоят они достаточно дорого

Маркетолог УП "Скарбница" Зоя Самонова рассказала, что у таких иностранных гостей очень популярны наборы — белорусская вышитая сорочка с поясом. "Берут их, когда едут за границу, в подарок послу, например. Обычные люди берут мужские, женские и детские сорочки попроще", — поделилась она.

"Очень часто важным иностранцам дарят картины на льне, где изображена голова слуцкого пояса, выполненная акриловыми красками — это сувенир представительского уровня. Сами гости из-за границы часто покупают писанки на стекле с изображением белорусских праздников", — отметила Зоя Самонова.

Еще один шикарный сувенир представительского класса — это комплекты столового белья: "Это ручное ткачество и ручная вышивка. У нас есть точно такие же комплекты, как дарили Путину и Меркель", — рассказала маркетолог.

В магазинах галереи "Славутасць" выбор VIP-сувениров очень большой, чаще всего такие вещи покупают в подарок различным иностранным делегациям.



© Sputnik / Ирина Петрович В сувенирных лавках, расположенных в туристических местах, вопреки стереотипам, можно найти немало интересного

"Самые продаваемые сувениры представительского класса — это резьба по дереву, сочетание чеканки и дерева, барельефные с посеребрением иконы, геральдические знаки, наборы для охотников и для рыбаков. Как в старину, в переплете из натуральной кожи делаются шикарные книги — от Библии до Шекспира. Есть кожаные бары, наборы для шампуров — это тоже VIP-варианты", — отметила директор галереи Елена Спиридонова.

Она рассказала, что высоко ценятся сувениры представительского уровня, выполненные в технике "сожская скань": из стружки разных пород дерева делаются различные уникальные вещи, начиная от маленьких крестиков, заканчивая глобусами и иконами. Эта техника появилась в конце 20 века, и сейчас в ней работают всего 6-7 человек в стране. "Наш президент очень любит дарить работы этих мастеров. Я знаю, что и у патриарха московского, и у нашего митрополита, и у Папы Римского есть работы, выполненные в этой уникальной технике", — поделилась искусствовед.

Начальник галерейно-выставочного отдела ГУ "Республиканский культурно-просветительский центр" Валентина Шавель поведала, что постоянные покупатели галереи на Улице октябрьской — это организации, которые часто принимают гостей из-за рубежа или сами выезжают за границу. "У нас бывает много гостей, часто заходят дипломаты. Как правило, они покупают сувениры и подарки представительского класса: панно, картины, скульптуры из дерева и бронзы. Очень популярен зубр, созданный из любых материалов в любых техниках", — отметила она.

Иностранцами VIP-статуса очень ценятся изделия из бересты и на бересте. "Есть художники, которые определенным образом снимают кору березы и пишут на ней масляными или акриловыми красками. Каждый художник работает в определенной технике и преподносит сочетание коры и красок по-своему. Из бересты покупают и декоративные лукошки", — заявила Валентина Шавель.

По ее наблюдениям, представители КНР часто покупают белорусскую живопись: "Они очень любят картины на холсте с нашими белорусскими пейзажами, где изображены реки, поля и леса".

Сувениры на вокзале: запрыгнуть в последний вагон

Не секрет, что сувенирные магазины, расположенные на железнодорожном вокзале, пользуются популярностью среди приезжих: именно здесь можно купить что-то в подарок себе или близким, если не успел сделать этого раньше, а до отъезда остаются считанные часы.

Татьяна Матюк, продавец-консультант сувенирного магазина "Славутасць" на железнодорожном вокзале в Минске рассказала, что туристов у них бывает много. Они, в первую очередь, покупают магниты. "Это мелочь, но приятная. Тем более выбор магнитов очень большой, и все они сделаны не в Китае, а белорусскими мастерами", — поделилась она.



© Sputnik / Ирина Петрович Ассортимент сувенирной лавки на вокзале рассчитан на быстрый выбор

Часто иностранцы берут сувениры, которые коллекционируют сами или которые коллекционируют их близкие или друзья. Татьяна Матюк пояснил: "Тут в лидерах — сувенирные тарелки с изображением Минска и белорусских достопримечательностей. Часто в коллекции покупают колокольчики металлические и керамические. У нас есть хороший мастер, который делает значки с геральдикой городов Беларуси. Они пользуются большим спросом. Есть покупатели, которые коллекционируют гербы, приезжают к нам и комплектами покупают их".

По словам продавца, в последнее время большим спросом пользуются свистульки и окарины: когда нужно привезти детям что-то интересное, свистулька из керамики — отличный вариант. С одной стороны, это знак внимания, с другой — ребенок может научится играть простые мелодии.

"Популярностью у туристов пользуются и большие карандаши из дерева с надписями "Минск" и "Беларусь". Лен также пользуется спросом, особенно полотенца, постельные и столовые комплекты. Сезонно покупают майки с национальными узорами и надписями и вышиванки. Вышиванки немного дороже, но это не пугает покупателя: иностранцы ценят, что это вышивка, а не принт. Вышивка востребована на всем: на майках, на сумках. В зимнее время очень актуальны шапки, шарфы и перчатки с национальными узорами", — отметила Татьяна Матюк.

Цена вопроса

Многие туристы считают, что цены в сувенирных магазинах в центре города и на вокзале неподъемные. На самом деле, это стереотип, и стоимость сувенира напрямую зависит от того, для кого он предназначен.

"Если говорить о ценовой категории сувениров для частных лиц, это могут быть небольшие сувениры в виде магнита или соломенной птички за 2-3 рубля, и это могут быть индивидуальные подарки за 30-50 рублей: украшения, керамика, дерево. Все зависит от предпочтения покупателя", — рассказала директор галереи "Славутасць" Елена Спиридонова.

Действительно, в магазинах галереи ценовой диапазон сувениров очень широк, и каждый турист может найти вещь в память о Беларуси, которая не пробьет брешь в его кошельке. Например, женские авторские украшения из соломы обойдутся в 15-50 рублей, а рушник — в 21 рубль. Сувениры представительского класса находятся, как правило, в одной ценовой категории.



© Sputnik / Ирина Петрович Директор галереи "Славутасць" Елена Спиридонова

"Стоимость подарков для VIP-персон регулируется постановлением, в котором прописано, что для члена иностранной делегации сувенир может стоить 5 базовых величин, для руководителя — 10 базовых величин. Как правило, при выборе такого подарка люди укладываются в эти суммы", — пояснила искусствовед.

Валентина Шавель, начальник галерейно-выставочного отдела ГУ "Республиканский культурно-просветительский центр", где часто покупают сувениры представители дипломатических миссий и белорусские организации с активной внешнеэкономической деятельностью, также отметила, что цена на сувениры представительского класса довольно высока. Стоимость некоторых памятных вещей из Беларуси в галерее, расположенной в здании концертного зала "Минск", доходит до 1 тысячи белорусских рублей.

А для обычных туристов выбор бюджетных сувениров в галерее большой: купить что-то на память здесь можно даже за 1,5-2 белорусских рубля. Например, это может быть брелок или магнит, а соломенные колокольчики обойдутся в 3-3,5 рубля.

Цены на сувениры в магазине УП "Скарбница" немного выше, но и ориентируется эта организация на подарки представительского уровня. Набор льняных салфеток можно купить за 40-50 рублей, покрывало ручной работы — за 250, а набор столового белья, как у Владимира Путина или Ангелы Меркель, — за 250-300 белорусских рублей. Тканый пояс обойдется в 35-40 рублей, а вышиванка — от 70, в зависимости от того, ручная это работа или нет.

Стоимость памятных вещиц в сувенирном магазине на вокзале, вопреки распространенному мнению, не выше, чем в других местах. Здесь также можно купить магнит за 2 рубля, значок-герб за 4, большой карандаш за 3-6 рублей. Комплект льняных полотенец можно приобрести за 15-20 рублей.

Очевидно, что в Минске хватает магазинов, где туристы могут купить себе на память сувенир из Беларуси. Ассортимент и ценовой диапазон национальных подарков также довольно широк. И чтобы найти именно тот сувенир, который придется по душе, нужно не поддаваться стереотипам и посещать сувенирные лавки, находящиеся, в том числе, на туристических "тропах", где можно купить авторские работы ремесленников Беларуси по выгодным ценам.