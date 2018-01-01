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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 3 января

02.01.2018 11:10 — Новости Общества | БелТА  
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 3 января
Фото из архива

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 3 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Осадки пройдут на большей части территории страны. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, слабые туман, гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер южный, умеренный.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине дня будет от 0 до 5 тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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