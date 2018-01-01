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Баскетболистка Левченко необычно поздравила поклонников с Новым годом

02.01.2018 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Центровая сборной Беларуси по баскетболу Елена Левченко достаточно необычно поздравила своих подписчиков в соцсетях с Новым годом: на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, где она стоит в черном пальто на голое тело.

В подписи к снимку девушка поздравила всех с праздниками.

"С новым годом! Благодарна за 2017 год и с нетерпением жду 2018 года! Надо жить с любовью и благодарностью", — написала она.

Подписчики в комментариях также поздравили и отметили, что Елена "не перестает удивлять" и новое фото — стильное, "как и всегда".

Левченко выступает за сборную Белоруссии по баскетболу с 2001 года. Участница Олимпийских игр 2008 и 2016 годов, чемпионата мира в Чехии, а также чемпионатов Европы 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 годов.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменка опубликовала в социальной сети Instagram фото, где она запечатлена в пальто на голое тело.

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