Баскетболистка Левченко необычно поздравила поклонников с Новым годом

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Центровая сборной Беларуси по баскетболу Елена Левченко достаточно необычно поздравила своих подписчиков в соцсетях с Новым годом: на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, где она стоит в черном пальто на голое тело.

В подписи к снимку девушка поздравила всех с праздниками.

"С новым годом! Благодарна за 2017 год и с нетерпением жду 2018 года! Надо жить с любовью и благодарностью", — написала она.

Публикация от Yelena Leuchanka (@yelenaleu) Янв 1, 2018 at 12:03 PST

Подписчики в комментариях также поздравили и отметили, что Елена "не перестает удивлять" и новое фото — стильное, "как и всегда".

Левченко выступает за сборную Белоруссии по баскетболу с 2001 года. Участница Олимпийских игр 2008 и 2016 годов, чемпионата мира в Чехии, а также чемпионатов Европы 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 годов.