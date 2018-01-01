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Акунин опубликовал главу последнего романа о Фандорине

02.01.2018 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Борис Акунин выложил первую главу своей последней книги "Не прощаюсь", писатель опубликовал текст на своей странице в Facebook.

"Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", — написал Акунин в своем аккаунте.

В октябре 2017 года Акунин закончил работу над романом, тогда же писатель объявил в соцсетях, что это произведение станет последним.

Выход книги "Не прощаюсь" анонсирован на 8 февраля 2018 года — в 20-ю годовщину выхода первой книги из серии об Эрасте Фандорине "Азазель". Она станет шестнадцатой в цикле фандоринских книг. Экранизированы из них за все время были лишь пять.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) является одним из самых тиражных писателей России. Кроме того, литератор известен как переводчик с японского и английского языков.

 
Теги: Минск
 
 
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Писатель сделал новогодний подарок поклонникам творчества и выложил часть нового романа в социальных сетях.

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