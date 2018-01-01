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Депутаты предлагают ввести "пасведчанне суайчынніка" для выходцев из Беларуси

02.01.2018 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка» для живущих за рубежом выходцев из Беларуси и их потомков. Об этом БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Парламентарий пояснил, что «пасведчанне суайчынніка» не стоит сравнивать с картой поляка и другими подобного рода документами. «Идея заложена другая. Она в том, чтобы укрепить духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной», — сказал Валерий Воронецкий. Речь идет не только о диаспоре, но и о тех, чьи далекие предки жили на территории современной Беларуси.

Среди тех, кто имеет белорусские корни, немало известных личностей. Например, королева Бельгии Матильда походит из знаменитого шляхетского рода Сапегов. И таких людей много во всем мире. «Хочется их объединить вокруг Беларуси, чтобы у людей было понимание, что здесь их корни», — добавил депутат. Ожидается, что у обладателя «пасведчання суайчынніка» будут определенные преференции, например, возможность въехать в Беларусь без визы.

Депутаты уверены, что таким образом удастся аккумулировать на пользу страны экономический, культурный потенциал живущих за рубежом соотечественников. Парламентарии уже направили свои предложения в правительство, МИД, Минспорт, Минкульт, Мининфом и другим ведомствам.

 
 
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Депутаты предлагают ввести "пасведчанне суайчынніка" для живущих за рубежом выходцев из Беларуси и их потомков.

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