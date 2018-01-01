В аэропорту Минска у предпринимателя из Японии нашли части огнестрельного оружия - он получил срок

За незаконное перемещение через Государственную границу Беларуси составных частей огнестрельного оружия иностранец лишился свободы, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской транспортной прокуратуре.

— Гражданин Японии 1990 г. р., следуя транзитом, прилетел из Украины в Национальный аэропорт Минск. В багаже молодого человека в ходе досмотра были обнаружены 10 затворов и четыре ствольные коробки к винтовкам Мосина образца различных годов. Эти предметы, согласно заключений эксперта, являются пригодными для использования составными частями нарезного огнестрельного оружия. В их незаконной перевозке, а также незаконном перемещении через Государственную границу Республики Беларусь молодой человек и был признан виновным, — рассказала старший помощник Минского транспортного прокурора Диана Глушкова.

По совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 295 и ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Беларуси, путем частичного сложения наказаний иностранец приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Приговор вступил в законную силу.

Как получилось, что ранее не судимый индивидуальный предприниматель из Японии, положительно характеризующийся по месту жительства, преступил закон за рубежом? Вероятно, увлекающегося оружием человека подвели доверие к продавцам таких предметов и незнание законодательства чужой страны.

На суде молодой человек признал свою вину. Он рассказал, что по приглашению знакомых участвовал в фестивале на территории Украины. Прогуливаясь по Киеву, увидел специализированный магазин, где продавался в том числе военный антиквариат. Торговец заверил, что выставленные части к оружию — макеты, не пригодные к использованию. Предприниматель купил некоторые из них для своей коллекции. Количество предметов объяснял тем, что полагал, раз на ствольных коробках стоят разные номера, то они относятся к различным видам оружия. А поскольку в Японии, по словам гражданина, за приобретение и хранение частей к оружию ответственность не предусмотрена, то считал, что в других странах законы такие же.

При посадке в самолет в Украине вопросов к рюкзаку с подозрительными предметами не возникло, хотя к ним и было повышенное внимание со стороны местной таможенной службы. Тем не менее действия должностных лиц украинского аэропорта, пропустивших предпринимателя с частями огнестрельного оружия на борт самолета, на квалификацию действий обвиняемого не повлияли.