Итоги года: 5 самых громких судебных процессов в Беларуси

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Белорусские суды в уходящем году вынесли несколько смертных приговоров. Среди тех, кому была назначена исключительная мера наказания, были два "черных риелтора" из Могилева.

"Черные риелторы" из Могилева

Резонансный судебный процесс по делу об убийстве 6 человек длился почти 9 месяцев в Могилевском областном суде, и все это время журналисты активно освещали этот суд. "Черным риелторам" было предъявлено обвинение по 9 статьям Уголовного кодекса, среди которых убийство при отягчающих обстоятельствах, похищение человека, разбой, вымогательство, мошенничество.

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В суде, в частности, было доказано убийство шести человек, а также приготовление к убийству двух человек, и по совокупности всех доказанных эпизодов Гершанков и еще один фигурант дела Семен Бережной были приговорены к расстрелу . Жене Гершанкова суд назначил 24 года лишения свободы, а самому младшему из обвиняемых — Борису Колесникову — 22 года исправительной колонии. Они обжаловали приговор , просили, чтобы оставили их в живых, но Верховный суд не удовлетворил их просьбы.

Дело Доната

Резонансным стал и судебный процесс по обвинению минского гимназиста Доната Скакуна в покушении на учительницу русского языка и литературы Валентину Губаревич. Несмотря на то, что судебный процесс шел за закрытыми дверями , в соцсетях и СМИ постоянно обсуждалась тема инцидента в минской гимназии №74, даже была создана группа в поддержку обвиняемого подростка.



© Sputnik/ Вера Дашкевич Министр образования прокомментировал трагедию в гимназии №74

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Минский городской суд приговорил Скакуна к восьми годам воспитательной колонии в связи с тем, что он на момент вынесения приговора был несовершеннолетним. Приговор был обжалован в суде, но жалоба была оставлена без удовлетворения. Активность сторонников Скакуна в социальных сетях и СМИ в Верховном суде назвали прямым давлением на суд.

Преподавательница, которая пострадала от действий подростка, уволилась из гимназии.

Приключения француза в Беларуси

В ноябре в Гомеле был вынесен оправдательный приговор гражданину Франции, которого на белорусской границе задержали с одним патроном.



© Sputnik / Сергей Лескеть Трудности перевода: как в Гомеле судят француза за один патрон

Гражданина Франции, жителя Лондона и любителя путешествий Жолана Вийо белорусские таможенники задержали в пункте пропуска , когда он ехал из Украины в Беларусь. Француз, проходя "красный" коридор на белорусско-украинской границе, достал и предъявил белорусскому таможеннику патрон. В связи с этим он был задержан, помещен в СИЗО, после того, как экспертиза показала, что патрон является боевым, в отношении француза было возбуждено уголовное дело .

Вийо был заключен под стражу, в СИЗО он находился почти два месяца. В ходе судебных прений прокурор попросила суд назначить обвиняемому штраф и отпустить из-под стражи. В итоге суд поверил французу, что у него не было умысла на провоз боеприпасов через границу, и оправдал его . В зале суда обвиняемый появился с книгой популярного в США мотивационного немецкого писателя Экхарта Толле "Сила момента сейчас".

Убийство минчанки на "Ауди" с красным бампером

Еще не поставлена точка в деле об убийстве минчанки Татьяны Курсевич, которую СМИ назвали минчанкой на "Ауди" с красным бампером. Обвиняемым по данному делу признан ее бывший бойфренд Евгений Раздуев.

Минчанка исчезла в ноябре 2016 года, ее поиски были резонансными . В итоге тело женщины с множественными травмами было обнаружено закопанным под строением в Вилейском районе, на территории дачного участка обвиняемого. Раздуеву было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Женщине были нанесены множественные удары по голове тяжелым предметом. Эксперты-криминалисты насчитали более 50 фрагментов поврежденного черепа.

Обвиняемый Раздуев частично признал вину, по его словам, все произошло из-за ревности. В суде он заявил, что любил женщину, что она не мучилась и умерла после первого удара по голове. В суде объявлен перерыв в связи с тем, что Раздуев заявил о давлении на него на стадии предварительного расследования. Следующее судебное заседание назначено на 5 января 2018 года, на 10:00.

"Домашняя" роженица из Витебска

Эксперты назвали не менее резонансным судебный процесс по делу витебской роженицы, которая отказалась ехать в роддом и рожала в квартире. В итоге ребенок умер, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

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Витебска" title="Ольга Степанова в суде Витебска" class=""> © Фото: Сергей Серебро / БелаПАН Витебская роженица Ольга Степанова: "не исключаю еще одних родов дома"

Трагедия во время домашних родов случилась в феврале 2017 года. Жительница Витебска Ольга Степанова приняла решение рожать ребенка дома, девочка умерла , захлебнувшись околоплодными водами. В конце весны женщину поместили в СИЗО, следствие убедило прокуратуру дать санкцию на применение к ней меры пресечения, связанной с лишением свободы, чтобы она не сбежала к мужу в Санкт-Петербург.

В начале осени суд Железнодорожного района Витебска признал Степанову виновной в причинении смерти ребенку по неосторожности, назначил 6 месяцев "химии". Она обжаловала данный приговор, и суд отправил дело на рассмотрение новым составом суда.