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Депутаты предложили ввести "пасведчанне суайчынніка" для выходцев из РБ
02.01.2018 14:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Белорусские депутаты предложили ввести "пасведчанне суайчынніка" ("удостоверение соотечественника") для выходцев из Беларуси, которые проживают за рубежом и их потомков.
Об этом сообщил агентству
Предполагается, что обладатель "пасведчання суайчынніка" будет иметь определенные преимущества, одним из которых является возможность въехать в страну без визы. Кроме того, привилегии будут распространяться и на потомков обладателя свидетельства.
По задумке документ будет распространяться не только на диаспору, но и на тех людей, чьи предки когда-либо предки жили на территории Беларуси.
Парламентарий подчеркнул, что не стоит сравнивать "пасведчанне суайчынніка" с картой поляка.
"Идея заложена другая. Она в том, чтобы укрепить духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной", — сообщил Воронецкий.
Депутаты уже направили предложения в правительство и различные ведомства. Парламентарии уверены, что таким способом можно сосредотачивать экономический и культурный потенциал живущих за рубежом соотечественников на пользу страны.
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Целью документа является укрепление духовной связи выходцами из Беларуси с исторической родиной.
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