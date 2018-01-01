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Депутаты предложили ввести "пасведчанне суайчынніка" для выходцев из РБ

02.01.2018 14:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Белорусские депутаты предложили ввести "пасведчанне суайчынніка" ("удостоверение соотечественника") для выходцев из Беларуси, которые проживают за рубежом и их потомков.

Депутаты предложили ввести "пасведчанне суайчынніка" для выходцев из РБ
© Sputnik/
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Об этом сообщил агентству БелТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий.

Предполагается, что обладатель "пасведчання суайчынніка" будет иметь определенные преимущества, одним из которых является возможность въехать в страну без визы. Кроме того, привилегии будут распространяться и на потомков обладателя свидетельства.

По задумке документ будет распространяться не только на диаспору, но и на тех людей, чьи  предки когда-либо предки жили на территории Беларуси.

Парламентарий подчеркнул, что не стоит сравнивать "пасведчанне суайчынніка" с картой поляка.

"Идея заложена другая. Она в том, чтобы укрепить духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной", — сообщил Воронецкий.

Депутаты уже направили предложения в правительство и различные ведомства. Парламентарии уверены, что таким способом можно сосредотачивать экономический и культурный потенциал живущих за рубежом соотечественников на пользу страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Целью документа является укрепление духовной связи выходцами из Беларуси с исторической родиной.

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