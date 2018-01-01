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Шпагат-2018: Волочкова опубликовала откровенное фото из бани

02.01.2018 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 янв — Sputnik. Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала гибкость своего тела, опубликовав снимок в своем Instagram.

На откровенном фото Волочкова делает шпагат в собственной бане, прикрываясь лишь еловыми ветками. Под снимком балерина написала, что публикует шпагат по многочисленным просьбам.

В комментариях пользователи принялись хвалить Анастасию за великолепную форму и хорошую растяжку.

Российская балерина славится откровенными фотографиями: инстаграм звезды буквально пестрит "обнаженными" фотографиями. На аккаунт Волочковой подписано более 680 тысяч человек.

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Ранее Анастасия была вовлечена в громкий скандал, тогда в социальных сетях молодого бизнесмена появились фото интимной близости с Волочковой. Артистка назвала это пиаром со стороны бывшего возлюбленного.

 
Теги: Минск
 
 
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Поперечный шпагат стал настоящей визитной карточкой балерины.

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