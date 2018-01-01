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Шпагат-2018: Волочкова опубликовала откровенное фото из бани
02.01.2018 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала гибкость своего тела, опубликовав снимок в своем Instagram.
На откровенном фото Волочкова делает шпагат в собственной бане, прикрываясь лишь еловыми ветками. Под снимком балерина написала, что публикует шпагат по многочисленным просьбам.
В комментариях пользователи принялись хвалить Анастасию за великолепную форму и хорошую растяжку.
Российская балерина славится откровенными фотографиями: инстаграм звезды буквально пестрит "обнаженными" фотографиями. На аккаунт Волочковой подписано более 680 тысяч человек.
Ранее Анастасия была вовлечена в громкий скандал, тогда в социальных сетях молодого бизнесмена
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Поперечный шпагат стал настоящей визитной карточкой балерины.
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