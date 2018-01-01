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"Соседка решила, что мы бандиты". История минчанина, который 15 зим работал в Москве Дедом Морозом

02.01.2018 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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«Нас вызвали к очень состоятельной девочке. Такой богатой, что для игрушек у нее была отдельная комната. Жила она с родителями в одном из vip-поселков на окраине Москвы. Дом небольшой, зато три полосы охраны. На входе меня и Снегурку попросили раздеться — обыск. Как сейчас помню, диванчик в „охранке“ — на нем мой мешок с подарками, а рядом два автомата Калашникова. Девочка оказалась капризная, но отыграли мы хорошо», — это говорит Алексей Бурносенко, минчанин, который 15 зим подряд работал в Москве Дедом Морозом. Дети за это время встречались разные, заказы случались даже опасные. Обо всем этом он рассказал TUT.BY.


Алексей работает тренером публичных выступлений в компании EPAM. Снимков костюме Деда Мороза, говорит, нет: времени на фото в этот период не хватает. Фото: личный архив.

Алексей — инженер по образованию, но артист по призванию. Дедом Морозом стал случайно — помогло моржевание.

— Знакомая журналист искала для сюжета Деда Мороза, который рискнул бы поплавать в проруби, и вышла на меня, — минчанин вспоминает, с чего все началось. — Видео отсняли, она говорит: «Я вот Снегурочкой работаю, нужен напарник. Хочешь?» Отвечаю: «Хочу». Мы отыграли 2−3 заказа, и весь 2000 год мне эта тема не давала покоя… Связался с приятелем, который подрабатывал Дедом Морозом в Москве. Звоню, прошу: «Помоги попасть в местную струю».

— Почему туда?

— Из-за денег, надеялся на высокую московскую зарплату.

Приятель поддержал, фирму, где нанимают Дедов Морозов, подсказал. Кастинг Алесей прошел, адреса, шубу, Снегурку получил — и понеслось. С тех пор в зимнем расписании Бурносенко появилось две недели четко распланированных дней. 20 декабря он уезжал в Москву, с 26-го по 3 января отыгрывал основные заказы — и 5-го возвращался домой.

В 2017-м планы подкорректировали обстоятельства. Минчанин меняет основную работу, и на волшебную времени не остается.

— Этот Новый год будем отмечать по-домашнему — с женой, семьей и оливье. А когда-то было так… — говорит он и зачитывает запись из ЖЖ. — Питание трехразовое — понедельник, среда пятница… Похудел уже на пяток кг… Из 11 рабочих часов восемь мотаюсь по метро и тралликам, остальные два — это четыре получасовых программы на дому.

Через два года Алексею стали предлагать самые сложные кейсы. Например, заказы, где в семье говорили по-английски, или праздники для детей, которые прикованы к кровати.

— Я шесть лет подряд приходил в одну и ту же семью, — возвращается в то время собеседник. — У Деда Мороза есть стандартный сценарий: 10 минут входим, здороваемся, машем руками, 10 минут прощаемся и выдаем подарки, а между ними импровизации. По сути, напрягаешься только в середине. Но на второй год ребенок знал наш сценарий не хуже нас, и фантазировать приходилось уже все полчаса. Когда в списке видел их адрес, сразу шел за компьютер, искал новые игры и активности.

«Пьяные Деды Морозы — пережиток советской эпохи»


Из записок уставшего Деда Мороза, которые вел в своем ЖЖ Алексей: «Сегодня необычный заказ: идем к ребятам, у которых мы уже пятый раз. Ну что, им рассказывать? …Расспрашивал, каким спортом они занимаются, на каких инструментах играют… А они меня: «А Дед Мороз знает, что такое интернет?», «А мобильник есть у Деда?», «А сколько у Деда Мороза домов?», «А снегурочка спит в отдельной комнате, или с Дедом Морозом?», «А Снеговик — это наемный работник или магическое существо?». Фото: личный архив

Чаще всего Деда Мороза вызывают для детей 5−8 лет. Был, конечно, и 9-месячный малыш, но он вряд ли понимал, что происходило. Был и 15-летний грузинский парень — и он, говорит Алексей, вел себя так, словно верил: перед ним волшебник.

— Это профессиональный этикет, не дать усомниться, что в дом пришел
настоящий Дед Мороз, — делится секретами мастерства собеседник. — У всех
актеров для этого есть свои фишки. Я, например, использую вологодский акцент
и начинаю «окать».

Но в той грузинской семье был особый случай.

— Мы их поздравляли в ночь с 31-го на 1-е, это был наш последний заказ, — продолжает собеседник. — И родители давай нас за стол приглашать. А стол у них потрясающий, чего там только нет! Усадили нас рядом с сыном и дочкой, а у Деда Мороза борода и усы, через которые особо не поешь. Снегурочка так накатила будь здоров — еды я имею в виду, а я только несколько оливок и конфет осилил, да сока через соломинку. Ненавидел свой наряд в той ситуации, но снимать его было нельзя, дети не должны догадаться, что я обычный человек.

— А за стол часто приглашают?

— Да, особенно 30-го, 31-го и 1-го, когда у людей все накрыто, — отвечает Алексей. — Но приглашение мы принимаем только, если это последний заказ. А так дальше спешим по адресам. Большинство родителей это понимают и просто предлагают несколько мандаринов или конфет, некоторые докладывают плюшки к гонорару.

— А как же рюмка?

— Предлагают, но я ничего крепче 20 градусов не употребляю, поэтому ни идеологически, ни профессионально поддержать их не могу. Конечно, есть и такие, которые сразу: «Ты че меня не уважаешь?»

— И что тогда?

— Остается пригубить, но это случается редко. Пьяные Деды Морозы — пережиток советской эпохи. Тогда бороду надевали партработники, которым за это не платили. А сейчас с деньгами в Москве все в порядке, поэтому пьянство фирмы искореняют. Если родители пожалуются компании, что ты пришел к ним под градусом, больше ты там работать не будешь.

— Платят, значит, хорошо?

— За сезон удавалось заработать 2−3 мои белорусские зарплаты преподавателя по актерскому мастерству. Это вполне себе приятное дополнение к годовому бюджету семьи. Со временем в Минске я стал получать больше, поэтому материальные причины ездить в Москву поубавились, остались эмоциональные.

«Спускаемся, а там полиция: «Что? Как? Ваши документы»»


Из записок уставшего Деда Мороза: «Трудный ребенок. Так написано в примечании. Что это значит? Ничего не понятно. Заходим, готовы ко всему — испуганному крику, нервным конвульсиям… А тут… Малютка четырех лет, в костюме феи, смело подскакивает ко мне, и, не прекращая тараторить, рассказывает про свои игрушки, про друзей, начинает тягать меня из одной комнаты в другую, показывает то одну елочку, то другую, то одну игрушку, то другую… Никакой возможности вставить что-то свое. Довольная мама пробовала вставить словечко — и девочка строго осекла ее и потом минуту выговаривала. Это были полчаса отдыха. Вот они какие, трудные дети…» Фото: личный архив

К Новому году Дедушки Морозы заполняют Москву — они раздают рекламки, приглашают на пиццу… Чтобы выделиться среди волшебной толпы и удивить гостей елки, Алексею приходилось вести программу на ходулях и коньках, играть во время праздника на волынке, а для одного корпоратива даже выучить тексты Высоцкого.

— Собравшиеся считали его символом диссидентства и хотели слышать в Новый год именно его песни, — поясняет собеседник.

Хотя такие «фишки» просят нечасто.

— А как за эти 15 лет изменились дети?

— Никак, ребята были и остаются разными. А вот ожидание от подарков теперь другое. Если в начале 2000-х мы дарили мягкие игрушки и конфеты, то теперь все чаще айфоны, айпады и другие крутые гаджеты.

Все чаще, рассказывает Алексей, меняется и семейная легенда про Деда Мороза. Одни, например, верят, что волшебник оставил сани на крыше, другие — что за МКАДом. Мол, из-за пробок Деду пришлось ехать на такси.

— Кстати, в начале 2000-х ребята думали, что нас к ним подвозит черная волга, а сейчас — лимузины и хамеры, — обращает внимание на тонкости Алексей. — А еще все чаще в гости ждут Санта Клауса. Интересуются, где твои олени, и не спрашивают про коней.

— А и правда — где?

— Под землей, — смеется молодой человек. — Из-за сильных пробок передвигались мы в основном на метро. В общественном транспорте, чтобы костюмы не вымазать, ехали в цивильном, а переодевались прямо на лестнице. Тут же на площадке оставляли вещи. И вот обычный заказ в стандартной многоэтажке на окраине спального района Москвы. Мы все отработали, выходим, смотрим — наша одежда разбросана, а рядом с ней стоят два узбека. У одного мой кошелек, у второго — Снегурочки. У нас паника, давай кричать: «Вызывайте полицию!». Жильцы сбежались: «Все нормально, все нормально — это наши дворники». В общем, разобрались сами, ничего у нас вроде бы не пропало.


Фото: личный архив.

— Неплохое приключение.

— Бывало и похлеще. Лет 10 назад по Москве прокатилась полоса криминала, связанная с людьми в костюмах Дедов Морозов. И вот у нас заказ — а мы с родителями договорились, что квартиру они закрывать не будут, и мы войдем без звонка. Отработали сценарий, спускаемся, а там полиция: «Что? Как? Ваши документы». Оказалось, соседка высмотрела нас, нарядных, в глазок, решила — бандиты. Хозяева за нас заступились, полицейские успокоились и, кажется, даже расстроились.

— В следующем году снова под Новый год в Москву поедете?

— Непременно!

— Не обидно, что у всех праздники, а у вас работа?

— Нет, я же понимаю: если захочу, могу отказаться от заказов и идти праздновать. А вообще, за 15 лет 12 раз полночь я заставал именно на заказе. И этот момент я люблю больше всего люблю. Елка, шампанское, я и мой костюм — символ праздника. Звучит речь президента — программу на это время обычно останавливают, — часы бьют двенадцать, и я зычным голосом говорю: «С Новым годом!».

— А сами вы верите в Деда Мороза?

— Я совершенно точно знаю, что я существую.

 
Теги: Минск
 
 
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Алексей Бурносенко, минчанин, который 15 зим подряд работал в Москве Дедом Морозом. Дети за это время встречались разные, заказы, случались, даже опасные. Обо всем об...

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