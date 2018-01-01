﻿ Соцсети поздравили Землю с "2018-м днем рождения". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соцсети поздравили Землю с "2018-м днем рождения"

02.01.2018 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 янв — Sputnik. Среди пользователей социальных сетей оказалось немало тех, кто на самом деле полагал, что Новый год — это день рождения Земли. Жители многих стран публиковали на своих страничках поздравления в адрес планеты.

​"Не могу поверить, что Земле уже 2018 лет. Время быстро идет", — пишет Фил Кари.

​"С днем рождения, Земля, ты стала на год старше. Но ты не выглядишь на 2018 лет", — отмечает Фил Росуэлл.

​"Я так счастлив, что земле сейчас 2018 лет!" — делится эмоциями Ниррит.

Другие пользователи решили, что 2018 лет исполнилось Веселенной.

​"Я не могу поверить, что Вселенной уже 2018 лет", — написал Оливер Ши.

Были и те, кто подумал, что Новый год совпадает с днем рождения США.

​"Я не могу поверить, что Америке уже 2018 года", — написал Линус Спейсхед.

Однако нашлись и те, кто сомневался в правоте поздравляющих.

​"Я не думаю, что эта дата означает Новый год… Видите ли, Земля не была создана в определенное время, поэтому мы не можем рассчитывать далеко назад и быть настолько точными", — заметил Ронин Каллахан.

И совсем немногие знали, сколько лет планете на самом деле.

​"Извините, что разрушаю убеждения, но Земле в действительности 4,5 миллиардов лет", — поделился информацией Джейсон Блу.

По расчетам ученых, Земля, которая является третьей от Солнца планетой, образовалась около 4,5 миллиардов лет назад.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новый год ряд пользователей социальных сетей написали на своих страничках поздравления планете Земля с ее "2018-м днем рождения".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шпагат-2018: Волочкова опубликовала откровенное фото из бани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика