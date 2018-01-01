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Соцсети поздравили Землю с "2018-м днем рождения"
02.01.2018 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 янв — Sputnik. Среди пользователей социальных сетей оказалось немало тех, кто на самом деле полагал, что Новый год — это день рождения Земли. Жители многих стран публиковали на своих страничках поздравления в адрес планеты.
"Не могу поверить, что Земле уже 2018 лет. Время быстро идет", — пишет Фил Кари.
"С днем рождения, Земля, ты стала на год старше. Но ты не выглядишь на 2018 лет", — отмечает Фил Росуэлл.
"Я так счастлив, что земле сейчас 2018 лет!" — делится эмоциями Ниррит.
Другие пользователи решили, что 2018 лет исполнилось Веселенной.
"Я не могу поверить, что Вселенной уже 2018 лет", — написал Оливер Ши.
Были и те, кто подумал, что Новый год совпадает с днем рождения США.
"Я не могу поверить, что Америке уже 2018 года", — написал Линус Спейсхед.
Однако нашлись и те, кто сомневался в правоте поздравляющих.
"Я не думаю, что эта дата означает Новый год… Видите ли, Земля не была создана в определенное время, поэтому мы не можем рассчитывать далеко назад и быть настолько точными", — заметил Ронин Каллахан.
И совсем немногие знали, сколько лет планете на самом деле.
"Извините, что разрушаю убеждения, но Земле в действительности 4,5 миллиардов лет", — поделился информацией Джейсон Блу.
По расчетам ученых, Земля, которая является третьей от Солнца планетой, образовалась около 4,5 миллиардов лет назад.
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В Новый год ряд пользователей социальных сетей написали на своих страничках поздравления планете Земля с ее "2018-м днем рождения".
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