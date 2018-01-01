МИНСК, 2 янв — Sputnik. Среди пользователей социальных сетей оказалось немало тех, кто на самом деле полагал, что Новый год — это день рождения Земли. Жители многих стран публиковали на своих страничках поздравления в адрес планеты.

Wow, I can't believe the Earth is 2018 years old already. Time really flies man — Phil Carey (@Phil__Carey) 1 января 2018 г.

​"Не могу поверить, что Земле уже 2018 лет. Время быстро идет", — пишет Фил Кари.

Happy Birthday "the World" another year older. You do not look 2018 years old. — Phil Rowsell (@PhilRowsell1) 1 января 2018 г.

​"С днем рождения, Земля, ты стала на год старше. Но ты не выглядишь на 2018 лет", — отмечает Фил Росуэлл.

Happy Birthday "the World" another year older. You do not look 2018 years old. — Phil Rowsell (@PhilRowsell1) 1 января 2018 г.

​"Я так счастлив, что земле сейчас 2018 лет!" — делится эмоциями Ниррит.

Другие пользователи решили, что 2018 лет исполнилось Веселенной.

I can’t believe the universe is already 2018 years old. — Oliver Shi (@OLIVERSAYSHI) 1 января 2018 г.

​"Я не могу поверить, что Вселенной уже 2018 лет", — написал Оливер Ши.

Были и те, кто подумал, что Новый год совпадает с днем рождения США.

omg can't believe our beautiful country of america is 2018 years old — linus spacehead (@kenzie_buff) 1 января 2018 г.

​"Я не могу поверить, что Америке уже 2018 года", — написал Линус Спейсхед.

Однако нашлись и те, кто сомневался в правоте поздравляющих.

I don't think this is what New Years means…. You see, the earth wasn't made on a specific date, as we can't count that far back and still be exactly right. — Ronin Callahan (@MrPizzaCookie) 31 декабря 2017 г.

​"Я не думаю, что эта дата означает Новый год… Видите ли, Земля не была создана в определенное время, поэтому мы не можем рассчитывать далеко назад и быть настолько точными", — заметил Ронин Каллахан.

И совсем немногие знали, сколько лет планете на самом деле.

Sorry to break it to you, but Earth is actually 4.5B years old. — Jason Blooey (@JBlooey) 2 января 2018 г.

​"Извините, что разрушаю убеждения, но Земле в действительности 4,5 миллиардов лет", — поделился информацией Джейсон Блу.

По расчетам ученых, Земля, которая является третьей от Солнца планетой, образовалась около 4,5 миллиардов лет назад.